YKS Seçim Kararları Resmi Gazetede! Flaş Adres Güncelleme Kararı!

Yeni yıla yaklaşırken 2024 yerel seçimleri için önemli bilgilendirmeler geldi. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüğündeki adres güncellemeleri hakkında yeni bir karar aldı. İşte detaylar:

Yerel Seçimlerde Adres Güncelleme Nasıl Yapılacak?

1 Ocak 2024'ten sonra yayınlanacak muhtarlık bölgesi askı listeleri sırasında, yeni adreslerini seçmen kütüğünde güncellemek isteyen vatandaşlar ilçe seçim kurullarına müracaat edebilir. Bu kapsamda, bugünden itibaren adres değişikliği yapan seçmenlerin, güncelleme için başvurularını ilgili kurullara yapması gerekmekte.

Seçmen Kütüğü Güncelleme Yöntemi Değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 2023/1429 numaralı kararına göre; 2024 yerel seçimlerine dair seçmen kütüğü güncellemeleri, artık MERNİS'ten otomatik olarak alınmayacak. Bu işlem ilçe seçim kurullarının kararına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

2024 Yerel Seçim Takvimi

Seçimin başlama tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren seçim takvimi ve muhtarlık bölgesi askı listeleri hazırlanacak ve 2 hafta süreyle askıya alınacak.

Adres Değişikliği Sonrası Nakil İşlemleri

Eğer MERNİS'te adres nakli gerçekleştirdiyseniz ve yeni adresinizin seçmen kütüğünde güncellenmesini istiyorsanız, belgelerinizle birlikte ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Nakil İşlemleri Reddedilen Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Nakil başvuruları kabul edilmeyen vatandaşlar için, eski adreslerindeki seçmen kaydı devam ederken, yeni adreslerindeki seçmen kaydı askıya alınacaktır. Bu durumdaki vatandaşlar, MERNİS'teki eski kayıtları üzerinden seçmen olarak kalmaya devam edeceklerdir.