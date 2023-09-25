YKS Ek Tercih Sonuçları Bekleniyordu ve ÖSYM Duyurusu Geldi

YKS ek tercih süreci hakkında yapılan başvuruların üzerinden bir hafta geçtiğinde, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda büyük bir heyecanla beklemekteydi. ÖSYM'nin uzun süredir beklenen duyurusu nihayet geldi. Adaylar, bu duyuru ile YKS ek yerleştirme sonuçlarını öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

YKS Ek Yerleştirme Sonuçları: Geri Sayım Tamamlandı

Beklentilerin yüksek olduğu yeni bir haftaya girildiğinde, "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu birçok aday tarafından sıkça sorulmaktaydı. ÖSYM, tüm beklentilere cevap veren müjdeli haberi duyurdu.

ÖSYM'den Resmi Açıklama: YKS Ek Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM'nin resmi açıklamasında, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için ek yerleştirme işlemleri tamamlandı." ifadesi yer aldı. Yani, YKS ek yerleştirme süreci sona ermiş durumda.

Kayıt İşlemleri: Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşmeyi başaran adayların kayıt işlemleri, 27 Eylül ile 3 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanabilecek. Adaylar, yerleştiği yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversiteye belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunacaklar. Elektronik kayıt yapan öğrenciler, üniversiteler tarafından belirlenen tarih ve belgeler doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirecekler.

Elektronik Kayıt Detayları

Elektronik kayıt işlemleri için adayların, yerleştirildiği yükseköğretim programının bağlı olduğu üniversitenin resmi internet sitesinden veya ilgili birimlerden detaylı bilgi alması gerekmektedir. İlgili belgeler ve tarihler, üniversiteler tarafından duyurulacak ve adaylar bu tarihler doğrultusunda işlem yapacaklar.

YKS Ek Yerleştirme Süreci ve Sonraki Adımlar

ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından, yerleşen adayların kayıt işlemleri başlamış durumda. Adaylar, belirlenen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayarak üniversite eğitimlerine başlayabilecekler. Özellikle elektronik kayıt yapacak adaylar, üniversitenin resmi duyurularını yakından takip etmelidir.