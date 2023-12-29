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Yılın Son Hava Durumu Uyarısı Olabilir! Meteoroloji Uzmanlarından 31 Aralık 2023 İçin Kar Uyarısı

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Yılın Son Hava Durumu Uyarısı Olabilir! Meteoroloji Uzmanlarından 31 Aralık 2023 İçin Kar Uyarısı
Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerine göz atın. Meteoroloji raporu, kuzeydoğu kesimlerde bulutlu, diğer bölgelerde az bulutlu bir hava öngörüyor. Sabah ve gece sis olaylarına dikkat! Güncel bilgileri kaçırmayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgeler ise parçalı ve az bulutlu bir havaya sahip olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanması bekleniyor.

Sıcaklıklar Sabit, Rüzgar Hafif Esiyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor; genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İl İl Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Marmara'da genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis yaşanabilir.

  • Edirne: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 12°C

  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 12°C

  • Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 13°C

  • Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 17°C

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Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde genellikle az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

  • Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 14°C

  • Denizli: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 18°C

  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 18°C

  • Manisa: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 12°C

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olabilir.

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  • Adana: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 21°C

  • Antalya: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 22°C

  • Hatay: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 17°C

  • Mersin: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 21°C

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis yaşanabilir.

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 12°C

  • Çankırı: Parçalı ve az bulutlu.

    • Sıcaklık: 11°C

  • Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

    • Sıcaklık: 11°C

  • Konya: Az bulutlu ve açık.

    • Sıcaklık: 11°C

Bu hava durumu tahminleri genel bir bakış sunarken, günlük güncellemeleri takip etmek önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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