Yılbaşından Sonra Beklenen Zam Yılbaşından Önce Geldi! Mutfak Tüpü Fiyatlarına Okkalı Zam

Türkiye'de 2023 yılında en çok zamlanan ürünlerden biri olan tüpler, vatandaşların bütçelerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Peki, tüp fiyatlarındaki bu artış ne zaman duracak? İşte güncel tüp fiyatları listesi ve son yaşanan zamların detayları:

Aygaz Tüp Fiyatları

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 113,00 TL Yılın başından bu yana %10'luk bir artışla liste başında. Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 585,00 TL Son zamlarla birlikte ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 585,00 TL Valf özellikli tüplerdeki fiyat değişimleri dikkat çekiyor.

İpragaz Tüp Fiyatları

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 110,00 TL Küçük boyutlu tüplerdeki zamların etkisi hissediliyor. İpragaz 12 kg Ev Tüpü: 560,00 TL Ev kullanımı için ideal boyuttaki tüplerin fiyatları arttı. İpragaz 24 kg Ticari Tüp: 1127,00 TL İşletmeler için ticari tüplerde önemli bir fiyat değişimi. İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2101,00 TL Sanayi tüplerindeki yüksek fiyatlar sektörü etkiliyor. İpragaz 45 kg Propan Tüp: 2254,00 TL Propan tüplerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor.





Bizim Gaz Tüp Fiyatları

Bizim Gaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 110,00 TL Rakip markalara benzer şekilde küçük tüplerdeki fiyatlar yükseldi. Bizim Gaz 12 kg Ev Tüpü: 560,00 TL Ev kullanımı için tercih edilen tüplerin fiyatları artış gösteriyor. Bizim Gaz 24 kg Ticari Tüp: 1127,00 TL İşletmeler ve ticaret odaklı tüplerdeki zamların etkisi. Bizim Gaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2101,00 TL Sanayi sektöründe kullanılan büyük tüplerdeki fiyat artışları. Bizim Gaz 45kg Propan Tüp: 2245,00 TL Propan tüplerindeki fiyat değişimleri endüstriyel kullanıcıları etkiliyor.

Tüp fiyatlarındaki bu artış trendi, tüketicileri ve işletmeleri etkilerken, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek önemli hale geliyor. Umarız ilerleyen zamanlarda bu fiyat artışlarına bir dur denilebilir ve tüketiciler için daha uygun fiyatlarla tüplere ulaşmak mümkün olur.