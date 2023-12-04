Yenilikçi Vakıfbank Emekli Promosyonlarıyla Yeni Yıla Giriyor!

Türkiye'de ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışan emekli vatandaşlar için Vakıfbank'tan sevindirici haber geldi. Emeklilerin geçim sıkıntısı devam ederken, bankalar arasındaki promosyon ve özel kredi kampanyalarıyla süren rekabet devam ediyor. Bu rekabetin kazananlarından biri de şüphesiz emekliler. Bu seferki müjde Vakıfbank'tan geldi, ve banka emeklilere yönelik kampanyalarını güncelledi.





Vakıfbank'tan Güldüren Yeni Emekli Promosyonu

Emekli vatandaşlar, yükselen kira ve market fiyatlarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor ve bu durumu devlete iletmeye çalışıyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda bu soruna cevap verdi ve bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi verileceğini açıkladı. Ancak, emekliler sadece kendi aylıklarını değil, aynı zamanda bu ikramiyeyi alarak Kasım ayını biraz olsun rahat geçirdi. Şu ana kadar yeni bir zam haberini bekleyen emeklilere henüz bir müjde gelmemiş olsa da, Vakıfbank'tan emeklilere yönelik sevindirici bir haber var.

Vakıfbank'tan Yenilenen Emekli Kampanyası

Vakıfbank, emekli promosyonlarını ve emekliye özel kredilerini güncellediğini duyurdu. Banka, emeklilere özel ihtiyaç kredisi ve promosyon miktarlarını güncelledi. İşte Vakıfbank'ın emeklilere yönelik yeni kampanyasının detayları!

15.250 TL Ek Ödeme!

Vakıfbank, emeklilere yönelik promosyonlarını ve cazip tekliflerini sürdürüyor. Son kampanyasında Vakıfbank, emeklilere yönelik 15.250 TL ek ödeme yapacağını duyurdu. Bu yeni promosyon kampanyasında, emeklilere özel olarak düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi avantajları da bulunacak.

Vakıfbank'ın promosyon ödemesinden faydalanmak için, emekli vatandaşların 3 yıl boyunca emekli maaşını Vakıfbank'tan almaları gerekiyor. Yani, emekli maaşını Vakıfbank'a taşıyan ve 3 yıl süresince bankada kalmayı taahhüt eden vatandaşlar bu promosyondan yararlanabilecekler. Vakıfbank promosyon başvurusu için en yakın Vakıfbank şubesine başvurabilir veya Vakıfbank ATM'leri ve Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.