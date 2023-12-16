Yenilikçi Kamera Özellikleriyle iPhone 17 Pro Max Hakkında Sızdırılan Bilgiler

iPhone 15 serisi henüz yeni tanıtılmış olsa da, iPhone 17 Pro Max ile ilgili heyecan verici bir bilgi ortaya çıktı. 2025 yılında tanıtılacak olan bu model, özellikle kamera tarafında birçok yeniliği beraberinde getirecek gibi görünüyor. İşte iPhone 17 Pro Max ile ilgili sızıntılara dair detaylar.

48 Megapiksel Telefoto Kamera İle Geliyor!

Apple, her yıl sonbaharda yeni iPhone modellerini tanıtmaya alışkın. Bu yıl iPhone 15 serisiyle karşımıza çıkan şirket, 2024'ün sonbaharında iPhone 16 ailesini tanıtacak. Ancak şimdiden iPhone 17'nin 2025 yılında piyasaya sürülecek olan özellikleriyle ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Özellikle kamera konusunda yapılan açıklamalara göre, TMSC tarafından üretilecek olan iPhone 17 Pro Max modeli, 48 Megapiksel telefoto kamerasıyla dikkat çekecek. Geriye dönüp baktığımızda, iPhone 15 Pro'nun 48 Megapiksel ana kamera ile geldiğini görmüştük. İddialara göre, iPhone 16 Pro modelinin ise 48 Megapiksel geniş açılı kamera özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Bu bilgiler ışığında, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin üçlü 48 Megapiksel kamera ile geleceğini öngörebiliriz.

Kamera Özellikleri Haricinde Beklentiler

Henüz iPhone 17 ailesi için resmi tanıtım tarihi belirlenmemiş olsa da, kamera özelliklerinin 48 + 48 + 48 Megapiksel kurulumuyla geleceği tahmin ediliyor. Apple'ın bu alandaki iddialı adımları, kullanıcıları için fotoğraf ve video deneyimini üst seviyeye taşıyabilir. Ancak, iPhone 17 ailesinin diğer özellikleri hakkında net bilgilere ulaşmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.