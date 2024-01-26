Yenilikçi Banka Uygulamaları 2024: Ödeme İste Trendi!

Bankalar, 2024'ü karşılamak için özel kampanyalarını duyurmaya hız kesmeden devam ediyor. Bu kampanyalar arasında, mobil uygulamalara özel olarak sunulan yeni özelliklerle müşterilere tanıtılan pek çok yenilik bulunuyor. Ocak ayının sonuna yaklaşılırken, dikkatleri üzerine çeken programlardan biri de ''Ödeme İste'' uygulaması. Garanti Bankası'nın öncülüğünde başlayan bu furyaya Vakıfbank da katılırken, İş Bankası'nın da bu trende katılması bekleniyor.

Kolaylaştırılmış Ödeme İşlemleri

Bankalar, müşterilerinin ödeme işlemlerini daha da kolaylaştırmak adına yeni uygulamalarını hayata geçiriyor. Bankacılık işlemlerini tek tıkla tamamlama ve oturduğunuz yerden işlemleri gerçekleştirme hedefiyle sunulan gelişmeler arasında yer alıyor.

''Ödeme İste'' programı, banka müşterilerine veya şahıs firması müşterilerine yakın çevrelerinden para transferi talep etme imkanı tanıyor. Aynı zamanda, kendilerine gelen talepleri internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden kolayca takip etme şansı sunuyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan bu projenin bir parçası olarak hayata geçirilen ''Ödeme İste'' programı, banka müşterilerine tanıdıklarından dijital ortamda ödeme talep etme imkanı sunuyor.

Güvenli ve Kolay Kullanım

Bu program sayesinde müşteriler, kendi bankalarından ödeme talep edebiliyor veya ödeme yapabiliyor. Bu işlemi, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Garanti Bankası ve Vakıfbank tarafından uygulamaya alınan bu program, ödeme yapacak ve alacak bireyler için kolay ve güvenli bir çözüm sunuyor.

Banka Yetkililerinden Açıklamalar

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, programın kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Örneğin harçlık isteme, acil nakit ihtiyacı veya beklenen ödemeler gibi durumlarda dijital kanallarımızdan kolayca para transferi talep edebiliyorlar. Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Dijital Bankacılıkta Yenilikçi Adımlar

Bankalar, dijital bankacılık deneyimlerini geliştirmek adına birçok programı devreye sokmaya devam ediyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan transfer işlemleri, gelir-gider takibi, bütçe planlaması ve nakit akışı gibi birçok hizmet sunulurken, ''Ödeme İste'' özelliği de bu yenilikçi fırsatlar arasında kendine sağlam bir yer buluyor.