Yeni Yıl Öncesi O Sigara Grubuna Sessiz Sedasız Okkalı Zam! En Düşük Sigara 65 TL Oldu

Sigara fiyatlarındaki artışlar durmak bilmiyor. Yeni yılda bir zam daha duyuruldu ve tiryakileri endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sigara fiyatları, her geçen gün artan bir trendle karşı karşıya. Bu artış, tiryakilerin günlük yaşamını etkilemeye devam ediyor.

Tütün Ürünleri Kategorisindeki Zamlar

Türkiye genelinde en çok zam alan ürün kategorilerinden biri tütün ürünleri oluyor. Sigara fiyatları sürekli olarak yükseliyor ve yeni yılda da bir zam daha bekleniyor. Tiryakiler için endişe verici olan bu durum, 2024 itibariyle ÖTV düzenlemesi ile daha da belirgin hale gelecek.

ÖTV Düzenlemesi ve Yeni Yıl Beklentileri

Asgari ücret zammıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan sigara ve tütün ürünlerindeki ÖTV düzenlemesi, yeni bir zam beklentisi oluşturdu. Nispi ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye çekilerek, aradaki fark maktu ÖTV'ye yansıdı. Bu düzenleme, yeni yılda sigara fiyatlarına 2-5 TL aralığında bir zam yapılması öngörüsünü beraberinde getirdi.

Güncel Sigara Fiyatları: 29 Aralık Verileri

Sigara fiyatları sürekli değişen bir dinamik içeriyor. İşte 29 Aralık tarihinde güncellenen bazı sigara markalarının fiyatları:

Medley: 42,00 TL

42,00 TL MMC: 42,00 TL

42,00 TL HD Red: 45,00 TL

45,00 TL HD Blue: 45,00 TL

45,00 TL HD Sky: 45,00 TL

45,00 TL HD Q.size: 45,00 TL

45,00 TL President: 45,00 TL

45,00 TL President Q.size: 45,00 TL

45,00 TL Hazar: 52,00 TL

52,00 TL Toros 2005: 42,00 TL

42,00 TL L&M: 47,00 TL

47,00 TL Tekel 2000: 48,00 TL

48,00 TL Point Blue slims: 48,00 TL

48,00 TL HD slims: 48,00 TL

48,00 TL Winner kısa: 49,00 TL

49,00 TL Camel Slender: 50,00 TL

50,00 TL Camel Deep Blue: 50,00 TL

50,00 TL Winner slims: 50,00 TL

50,00 TL Tekel 2001: 50,00 TL

50,00 TL Rothmans: 51,00 TL

51,00 TL Vigor Cerulean: 51,00 TL

51,00 TL Camel Black & White: 52,00 TL

52,00 TL Chesterfield: 52,00 TL

52,00 TL Viceroy: 52,00 TL

52,00 TL Pall Mall: 52,00 TL

52,00 TL Muratti Blu: 53,00 TL

53,00 TL Kent D Line: 53,00 TL

53,00 TL Kent D Range: 53,00 TL

53,00 TL Kent Dark Blue: 53,00 TL

53,00 TL Kent Dark Blue Long: 53,00 TL

53,00 TL Lark: 53,00 TL

53,00 TL Camel Yellow & Brown: 53,00 TL

53,00 TL Winston Slender: 53,00 TL

53,00 TL Winston Dark Blue: 53,00 TL

53,00 TL Winston Deep Blue: 53,00 TL

53,00 TL Violat slims: 53,00 TL

53,00 TL Marlboro Edge: 54,00 TL

54,00 TL Muratti: 54,00 TL

54,00 TL Winston: 54,00 TL

54,00 TL Marlboro Touch: 55,00 TL

55,00 TL Kent Blue: 55,00 TL

55,00 TL Kent Grey: 55,00 TL

55,00 TL White: 55,00 TL

55,00 TL Winston Slims: 55,00 TL

55,00 TL Paket Marlboro: 56,00 TL

56,00 TL Uzun Parliament: 57,00 TL

57,00 TL Kısa Parliament: 57,00 TL

57,00 TL Parliament Midnight Blue: 57,00 TL

57,00 TL Winston Xsence: 57,00 TL

57,00 TL Parliament Aqua Blue Slims: 58,00 TL

58,00 TL Kent Slims: 58,00 TL

58,00 TL Dunhill: 60,00 TL

Yukarıdaki fiyatlar, tütün ürünleri pazarındaki güncel gelişmeleri yansıtmaktadır. Yeni yılda sigara fiyatlarındaki olası zam, tiryakileri etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.