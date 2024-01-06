Yeni TOKİ Projesi ile Ev Sahibi Olmayan Kalmayacak! TOKİ 1008 Tane Daire Verecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 4 farklı ilde gerçekleştireceği 4 yeni projesi için harekete geçti. TOKİ'nin duyurduğu ihale ilanına göre, toplamda 1.008 konut inşa edilecek.

Çankırı'da Modern Konutlar Yükseliyor

TOKİ'nin Çankırı projesi, Ağırpelitözü Mahallesi'nde hayata geçirilecek. İhale kapsamında 475 konut, 8 işyeri ve bir alışveriş merkezi inşa edilecek. Çankırı Merkez İlçesi, Ağırpelitözü Mahallesi 2. Etap 1. Bölgesi, 8 Ocak günü saat 11.30'da ihaleye çıkacak.

Bayburt'ta Konut ve Ticaret Bir Arada

Bayburt projesi, Demirözü Mahallesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. 79 konut ve 3 ticaret merkezi ile projenin ihalesi, 15 Ocak günü saat 11.00'de yapılacak.

Amasya'da Modern Yaşam Hamit Kaplan Mahallesi'nde

Amasya projesi, Hamamözü ilçesine bağlı Hamit Kaplan Mahallesi'nde hayata geçecek. 186 konut ve 4 dükkanın yer aldığı alışveriş merkezi inşaatı ile ilgili ihale, 15 Ocak günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Yeni Konutları Buharkent'te Yükseliyor

Aydın projesi, Buharkent'te Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. 268 konut ve 2 dükkanın yer alacağı proje için ihale, 23 Ocak günü saat 14.30'da başlayacak.

Yeni TOKİ projeleri, konut yatırımlarına hız kazandırırken, her biri modern yaşam standartlarına uygun konutları içermektedir. İlgili ihale tarihlerini kaçırmamak ve bu benzersiz konut fırsatlarından yararlanmak için ilgili ilanları takip etmeyi unutmayın.