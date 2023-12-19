Yeni İndirimle iPhone 12 Akıllı Telefon: Özellikleri ve Fiyatı

Teknoloji dünyasında heyecan verici bir gelişme! iPhone 12 akıllı telefonun 256 GB depolama kapasitesine sahip olan modeli için cazip bir indirim fırsatı sunuldu. Yeşil renk seçeneğiyle göz alıcı bir tasarıma sahip bu telefon, A14 Bionic işlemcisine sahip, yüksek performans vaat eden bir cihazdır. İşte iPhone 12'nin öne çıkan özellikleri:

1. Güçlü İşlemci: A14 Bionic

iPhone 12, A14 Bionic işlemcisi sayesinde güçlü bir performans sunar. Günümüz şartlarına uygun 4 GB RAM ile birleşen bu işlemci, telefonun hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

2. Canlı Ekran Deneyimi: Super Retina XDR OLED

Cihazın 6,1 inçlik ekranı, 2.532 x 1.172 piksel çözünürlüğüyle dikkat çeker. Super Retina XDR OLED teknolojisi, canlı ve parlak renklerle dolu bir ekran deneyimi sunar. True Tone teknolojisi ise beyaz dengesini ayarlayarak ekran görüntülerini daha doğal hale getirir.

3. İleri Teknolojiyle Aydınlatılan Kameralar

Önceki modelden farklı olarak, iPhone 12'nin kamerasında F/1.6 diyaframa sahip 12 megapiksel kamera bulunmaktadır. Bu özellik, düşük ışıkta daha aydınlık ve net fotoğraflar çekebilmenizi sağlar. Geniş açı kamerasının yüzde 27 daha fazla ışık yakalama yeteneği, kaliteli fotoğraf ve video deneyimini artırır. Ayrıca, saniyede 60 kare 4K video kaydı özelliği de kullanıcılara sunulmaktadır.

4. Hızlı Şarj ve Uzun Pil Ömrü

iPhone 12'nin 2.815 mAh pil kapasitesi, hızlı şarj özelliğiyle desteklenir. Telefonun pil seviyesi, sadece 30 dakikada yüzde 50'ye ulaşabilir, bu da gün içinde telefonunuzu daha uzun süre kullanabilmenizi sağlar.

Yeniden Belirlenen Fiyatıyla iPhone 12

Apple'ın belirttiğine göre, bu özelliklere sahip iPhone 12 modeli, özel bir indirimle 35.695 TL yerine 36.186 TL'den satın alınabilir. Bu fırsatı kaçırmayın ve teknoloji dünyasının zirvesindeki bu telefonu edinin!