  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Yeni Evleneceklere Müjde: Devlet Yeni Evleneceklere Yardımlara Başlıyor

Yeni Evleneceklere Müjde: Devlet Yeni Evleneceklere Yardımlara Başlıyor

Yayınlanma:
Yeni Evleneceklere Müjde: Devlet Yeni Evleneceklere Yardımlara Başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evleneceklere faizsiz kredi vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evleneceklere faizsiz kredi vereceklerini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında, "Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik bankasına dair teklfimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Beklenen Müjde Gelmedi: Emekliye Hayal Kırıklığı
Beklenen Müjde Gelmedi: Emekliye Hayal Kırıklığı
Erdoğan'dan Gençlere Müjde! 5.500 TL Cep Telefon ve Bilgisayar Desteği
Erdoğan'dan Gençlere Müjde! 5.500 TL Cep Telefon ve Bilgisayar Desteği
Hurda Alımında Zam Rüzgarı: Güncel Hurda Fiyatları Ne Kadar Arttı?
Hurda Alımında Zam Rüzgarı: Güncel Hurda Fiyatları Ne Kadar Arttı?
Damacana Suya Son Bomba: Fiyatlarda Büyük Artış!
Damacana Suya Son Bomba: Fiyatlarda Büyük Artış!
Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Trafik Sigortaları Cep Yakacak!
Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Trafik Sigortaları Cep Yakacak!
2023 Trafik Kanunu'nda Büyük Değişiklik! Sınavsız Ehliyet Sahibi Olabilirsiniz!
2023 Trafik Kanunu'nda Büyük Değişiklik! Sınavsız Ehliyet Sahibi Olabilirsiniz!
Kredi Muslukları Kapandı: Halkbank İhtiyaç Kredisi Artık Daha Mı Pahalı?
Kredi Muslukları Kapandı: Halkbank İhtiyaç Kredisi Artık Daha Mı Pahalı?