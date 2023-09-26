Yeni Evleneceklere Müjde: Devlet Yeni Evleneceklere Yardımlara Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evleneceklere faizsiz kredi vereceklerini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında, "Evlenecek gençlerin ekonomik açısından desteklemek amacı ile yaptığımız çalışmamızı tamamladık. Aile ve Gençlik bankasına dair teklfimizi Meclis'in takdirine sunacağız. Aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve bu projeleri yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" ifadelerini kullandı.