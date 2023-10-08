Yarınki Bakanlar Toplantısı'nda Emeklilere Müjde Var mı? "Bakanlar Toplantısında Gündemde Neler Var? İşte Detaylar!

Yarın gerçekleşecek olan Bakanlar Toplantısı'nda önemli kararların alınması bekleniyor. Özellikle emeklilere yönelik müjdelerin açıklanacağı belirtiliyor.

Erdoğan'dan Emeklilere Müjde Sinyali

Dün AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik yeni bir müjde verileceğini belirtti. Bu konuda daha önce de bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik çalışmaların sonuçlandırıldığını ve sonuçların toplantı sonrasında halkla paylaşılacağını ifade etti.

Toplantının Öne Çıkan Gündem Başlıkları

Bakanlar toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri, terörle mücadele olacak. Özellikle son günlerde yaşanan bombalı saldırılar ve bunun sonucunda başlatılan operasyonlar, toplantıda ele alınacak. İsrail-Filistin arasındaki gerilim ve bu konudaki son gelişmeler de Bakanlar Toplantısı'nın gündeminde yer alıyor.

Son Toplantıda Ele Alınan Konular

26 Eylül'de gerçekleşen son Bakanlar Toplantısı'nda, Aile ve Gençlik Bankası hakkındaki kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı, 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB internet gibi konular gündeme gelmişti.