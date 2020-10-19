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Yardım malzemeleri Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenenler için yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran Türk Kızılay, Azerbaycan Kızılayı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtım çalışmalarına başladı. Yardımlar köy köy dolaşılarak bölge halkına ulaştırılıyor.

Yardım malzemeleri Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Türk Kızılay’ın, çatışmalardan etkilenen siviller için Azerbaycan’a gönderdiği 4 TIRlık insani yardımının dağıtımına başlandı. Yardımın ilk durağı ise Fuzuli kenti oldu. Fuzuli kentindeki Ulduz Çocuk Kreş Okulu'na sığınan Azerbaycanlılara yapılan dağıtımın ardından ikinci durak ise Ağcabedi oldu. Burada da Türkiye’nin yardımları bölge halkına ulaştırıldı. Dağıtımın ikinci gününde ise ekipler Berde bölgesindeki Ağdan Kuzanlı kasabasına ulaştı. Burada evleri zarar gören Azerbaycanlı ihtiyaç sahiplerine çadır kurulumu da yapan Kızılay ekipleri, battaniye, yatak, mutfak seti ve hijyen malzemelerini de teslim etti. Daha sonra Terter ve Goranboy bölgelerine de ulaşan ekipler buralarda da dağıtımlarını tamamladılar. Yardım malzemelerini alan Azerbaycanlı ihtiyaç sahipleri Türkiye’ye teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Türk Kızılay bölgedeki yardımları çalışmalarına devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayAzerbaycan KızılayAzerbaycan
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