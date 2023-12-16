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Yapı Kredi Emekli Promosyonu: 19.000 TL'ye Kadar Avantajlar!

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Yapı Kredi Emekli Promosyonu: 19.000 TL'ye Kadar Avantajlar!
Yapı Kredi'nin güncellenmiş emekli promosyonu ile tanışın! Emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıyarak 9.000 TL'ye kadar avantajlardan yararlanın. Hemen Yapı Kredi Mobil'i indirin veya 444 0 444'ü arayarak detaylı bilgi alın. Emeklilikte Yapı Kredi ayrıcalığını keşfedin!

Yapı Kredi bankası, emeklilere yönelik promosyon olanaklarını güncelledi. Bankanın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Yeni Emekli Olacaklar İçin Fırsatlar

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel olarak hazırlanan "Emeklilik Paketi" avantajlarından yararlanmak için Yapı Kredi'den emekli maaşı almanız yeterli!

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Nasıl Emekli Olunur?

SSK veya Bağ-Kur Emeklisi Olacaklar

E-Devlet veya SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalıştığınız kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde tercihinizi Yapı Kredi'den yana kullanabilirsiniz.

Emekli Maaşını Yapı Kredi'den Nasıl Alabilirsiniz?

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Yapı Kredi Müşterisi İseniz

Eğer Yapı Kredi müşterisiyseniz, emekli maaşınızı kolayca Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi üzerinden taşıyabilirsiniz. Ayrıca, 444 0 444 / 0850 222 0 444 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak bilgi alabilir veya sadece nüfus cüzdanınızla en yakın Yapı Kredi şubesine uğrayabilirsiniz. Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Müşterisi Değilseniz

Eğer Yapı Kredi müşterisi değilseniz, hemen Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek müşteri olarak kayıt olabilir ve emekli maaşınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla SGK emekli maaşınızı Yapı Kredi'ye taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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