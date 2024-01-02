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Xbox Game Pass 2024 Güncellemesi: Yeni Oyunlarla Genişleyen Kütüphane

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Xbox Game Pass 2024 Güncellemesi: Yeni Oyunlarla Genişleyen Kütüphane
Xbox Game Pass, 2024 yılında kütüphanesine ekleyeceği 30'dan fazla oyun ile oyun tutkunlarını heyecanlandırıyor. Persona 3 Reload, Cities Skylines 2, Ark 2 ve S.T.A.L.K.E.R 2 gibi büyük yapımların yanı sıra, muhtemel eklemelerle genişleyen kütüphane, oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunacak. Keşfetmeye hazır olun!

Son dönemde oyun tutkunlarının favorisi haline gelen Xbox Game Pass, sürekli güncellenen kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamlı oyun servisi, 2024 yılında eklenmesi planlanan birbirinden heyecan verici oyunlarla daha da zenginleşiyor. İşte onaylanmış oyunlar ve tarihleriyle ilgili detaylar...

2024 Yılında Xbox Game Pass'e Katılacak Oyunlar

Paylaşılan liste, 2024 yılında Xbox Game Pass'e eklenmesi planlanan 30'dan fazla oyunu içeriyor. Kesin olarak belirlenen oyunlar arasında Persona 3 Reload, Cities Skylines 2 (Xbox Series), Ark 2 ve S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl gibi büyük yapımlar bulunuyor. İşte liste:

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18 Ocak - Turnip Boy Robs a Bank

25 Ocak - Go Mecha Ball

2 Şubat - Persona 3 Reload

15 Şubat - Plate Up

22 Şubat - Open Roads

Mart 2024 - Lightyear Frontier

26 Nisan - Manor Lords

24 Nisan - Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Harold Halibut – 2024 başlarında

Cities Skylines 2 – İlkbahar

Still Wakes the Deep – İlkbahar

Botany Manor – 2024 ilk çeyrek

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Another Crab’s Treasure – 2024 ilk çeyrek

Little Kitty Big City – 2024 ilk çeyrek

Sopa – 2024’ün ikinci çeyreği içerisinde

Dead Static Drive – 2024 üçüncü çeyrek

Vapor World Over the Mind – 2024 son çeyrek

Ark 2 – 2024 son çeyrek

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Towerborne

Ghostbike

Bounty Star

Ara: History Untold

Commandos: Origins

Ereban: Shadow Legacy

Pigeon Simulator

REPLACED

33 Immortals

Avowed

Dungeons of Hinterberg

Magical Delicacy

Senua’s Saga: Hellblade II

Microsoft Flight Simulator 2024

Galacticare

Flintlock The Siege of Dawn

Xbox Game Pass'e eklenmesi muhtemel diğer yapımlar arasında Neon White, Clockwork Revolution, South of Midnight, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Hollow Knight: Silksong, ROUTINE, She Dreams Elsewhere, Age of Mythology: Retold (PC), Contraband, Fable, State of Decay 3, The Outer Worlds 2, Everwild, Perfect Dark, Way to the Woods, to a T, Citizen Sleeper 2: Starward Vectr, Bushiden, Harmonium the Musical ve Nirvana Noir gibi oyunlar bulunuyor. Ancak, bu oyunların detayları henüz açıklanmadı.

Bu heyecan verici yeni eklemelerle Xbox Game Pass, oyun severlere daha geniş bir seçenek sunmaya devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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