Xbox Game Pass 2024 Güncellemesi: Yeni Oyunlarla Genişleyen Kütüphane
Son dönemde oyun tutkunlarının favorisi haline gelen Xbox Game Pass, sürekli güncellenen kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamlı oyun servisi, 2024 yılında eklenmesi planlanan birbirinden heyecan verici oyunlarla daha da zenginleşiyor. İşte onaylanmış oyunlar ve tarihleriyle ilgili detaylar...
2024 Yılında Xbox Game Pass'e Katılacak Oyunlar
Paylaşılan liste, 2024 yılında Xbox Game Pass'e eklenmesi planlanan 30'dan fazla oyunu içeriyor. Kesin olarak belirlenen oyunlar arasında Persona 3 Reload, Cities Skylines 2 (Xbox Series), Ark 2 ve S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl gibi büyük yapımlar bulunuyor. İşte liste:
18 Ocak - Turnip Boy Robs a Bank
25 Ocak - Go Mecha Ball
2 Şubat - Persona 3 Reload
15 Şubat - Plate Up
22 Şubat - Open Roads
Mart 2024 - Lightyear Frontier
26 Nisan - Manor Lords
24 Nisan - Eiyuden Chronicle Hundred Heroes
Harold Halibut – 2024 başlarında
Cities Skylines 2 – İlkbahar
Still Wakes the Deep – İlkbahar
Botany Manor – 2024 ilk çeyrek
Another Crab’s Treasure – 2024 ilk çeyrek
Little Kitty Big City – 2024 ilk çeyrek
Sopa – 2024’ün ikinci çeyreği içerisinde
Dead Static Drive – 2024 üçüncü çeyrek
Vapor World Over the Mind – 2024 son çeyrek
Ark 2 – 2024 son çeyrek
S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl
Towerborne
Ghostbike
Bounty Star
Ara: History Untold
Commandos: Origins
Ereban: Shadow Legacy
Pigeon Simulator
REPLACED
33 Immortals
Avowed
Dungeons of Hinterberg
Magical Delicacy
Senua’s Saga: Hellblade II
Microsoft Flight Simulator 2024
Galacticare
Flintlock The Siege of Dawn
Xbox Game Pass'e eklenmesi muhtemel diğer yapımlar arasında Neon White, Clockwork Revolution, South of Midnight, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Hollow Knight: Silksong, ROUTINE, She Dreams Elsewhere, Age of Mythology: Retold (PC), Contraband, Fable, State of Decay 3, The Outer Worlds 2, Everwild, Perfect Dark, Way to the Woods, to a T, Citizen Sleeper 2: Starward Vectr, Bushiden, Harmonium the Musical ve Nirvana Noir gibi oyunlar bulunuyor. Ancak, bu oyunların detayları henüz açıklanmadı.
Bu heyecan verici yeni eklemelerle Xbox Game Pass, oyun severlere daha geniş bir seçenek sunmaya devam ediyor.