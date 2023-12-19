Volkswagen Tiguan'ın Yeni Yıla Özel Dev Kampanyası! Fiyatı 210.000 TL'ye Düştü

C-SUV segmenti, çeşitli marka seçenekleri ve geniş bir model yelpazesi ile tüketicilere zengin bir tercih imkanı sunmaktadır. Türkiye pazarının gözde modellerinden biri olan Volkswagen Tiguan, geniş bagaj hacmi, şık tasarımı ve güçlü performans özellikleriyle öne çıkmaktadır. İşte Tiguan'ın cazip özellikleri ve fiyat detayları!

Geniş Bagaj Hacmiyle Öne Çıkan Tiguan

Volkswagen Tiguan, 615 litrelik devasa bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Bu geniş bagaj alanı, özellikle büyük aileler veya yoğun seyahat eden kullanıcılar için ideal bir çözüm sunmaktadır. Günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda ihtiyaç duyulan bagaj alanını genişletme konusunda Tiguan, rakipleri arasında fark yaratmaktadır.

Güçlü Performans: Tiguan'ın Sürüş Deneyimi

Tiguan, çeşitli motor seçenekleri ile sunulmaktadır. Modelin baz donanım seviyesinde yer alan 1.5 litrelik benzinli motor, 150 beygir gücü üretiyor ve DSG şanzıman ile birleşerek sürücüye güçlü ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. Tiguan'ın performans özellikleri, sürücüye şehir içindeki manevra kabiliyeti ile uzun yolculuklardaki güvenli ve konforlu sürüş deneyimi sağlamaktadır.

Konforlu İç Mekan ve Modern Teknoloji

Tiguan, sürücü ve yolculara konforlu bir iç mekan sunmaktadır. Ergonomik tasarımı, kaliteli malzeme kullanımı ve geniş iç hacmiyle iç mekan, kullanıcıların beklentilerini karşılamaktadır. Ayrıca, gelişmiş teknoloji özellikleri ve güvenlik sistemleri, Tiguan'ı modern bir SUV haline getirmektedir.

Fiyatlarla Tanışın: Volkswagen Tiguan'ın Fiyat Detayları

Volkswagen Tiguan, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile kullanıcılarına çeşitli fiyat seçenekleri sunmaktadır. İşte Tiguan'ın bazı donanım seviyeleri ve fiyatları.



1.5 TSI ACT 150 PS DSG Life Fiyat: 1.885.600 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance Fiyat: 2.208.100 TL 2.0 TDI SCR 200 PS DSG Elegance Fiyat: 3.313.000 TL 2.0 TDI SCR 200 PS DSG R-Line Fiyat: 3.547.500 TL

Volkswagen Tiguan, geniş bagaj hacmi, güçlü performansı ve modern özellikleriyle C-SUV segmentinde öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye pazarında farklı beklentilere hitap eden fiyat seçenekleri ile dikkat çeken Tiguan, şıklığı ve dayanıklılığıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor.