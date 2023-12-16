Volkswagen Beklenen SUV Modelinin Fiyatını Yarıya Düşürdü! Artık 315.000 TL

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araç pazarındaki varlığını güçlendirmek adına yeni bir adım atıyor. Bu seferki hamlesi, uygun fiyatlı ve çevre dostu bir elektrikli otomobil olan ID.2 modelini piyasaya sürmek. İşte bu heyecan verici aracın fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili merak edilen detaylar.

Volkswagen ID.2 ile Tanışın: Fiyat ve Özellikler

2026 yılına damgasını vuracak olan Volkswagen ID.2, markanın elektrikli çağına geçişini simgeliyor. Özellikle Çinli rakiplerinin elektrikli otomobil pazarındaki hızlı yükselişiyle birlikte, köklü markaların da elektrifikasyon trendine ayak uydurması kaçınılmaz hale geldi. Ancak, Volkswagen, bu değişime adapte olmakta diğerlerine nazaran biraz daha geride kaldı.

Marka, içten yanmalı araçlardaki başarısını sürdürse de elektrikli otomobil segmentinde daha etkileyici olamadı. Ancak, şimdi elektriklenme hareketine hızlı bir giriş yapıyor ve aynı anda içten yanmalı ve elektrikli pazarlara odaklanıyor. Bu stratejiyi desteklemek adına yeni modeller geliştiren Volkswagen, son olarak duyurduğu ID.2 ile dikkat çekiyor.

Çevre Dostu ve Bütçe Dostu: ID.2 Fiyatı

Volkswagen ID.2, SUV segmentinde uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olarak konumlanıyor. Bu aracın tasarımı, bir miktar T-Cross modelini andırıyor. Planlanan başlangıç satış fiyatı ise dikkat çekici derecede rekabetçi: sadece 25 bin Euro. Bu fiyat, kullanıcıları hem çevre dostu bir araçla buluşturuyor hem de cüzdanlarını düşünerek bütçe dostu bir seçenek sunuyor.





Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak bilinen Dacia Spring'in fiyatı 15 bin Euro civarında. Ancak, ID.2'nin sahip olacağı malzeme kalitesi, sürüş hissiyatı ve hem 38 kWh hem de 58 kWh pil seçenekleri göz önüne alındığında, Volkswagen'ın aracının sunduğu avantajlar düşünüldüğünde fiyat farkı oldukça makul görünüyor.

Beklenen Çıkış Tarihi

Peki, bu çevre dostu ve ekonomik SUV ne zaman yollarda olacak? Volkswagen, ID.2 modelini 2023 yılının sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu tarih, elektrikli otomobil tutkunları için heyecan verici bir bekleyişin başlangıcını işaret ediyor.