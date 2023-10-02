Vergisiz telefon bekleyen öğrencilere şok! Önümüzdeki yıla kalabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde öğrencilere vergisiz telefon vaadi vermişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında ise konuya ilişkin detaylar belli oldu. Bazı şartlarla sınırlandırılan telefon alma konusuna ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. BTK’dan gelen açıklamalar kapsamında vergisiz telefonların seneye kalabileceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz" demişti.