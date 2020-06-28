Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor korona corona salgın
Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
Van'da iki işçiyi şehit eden...
Salgın döneminde İstanbul'da ekmek satışı yüzde 25 geriledi
Salgın döneminde İstanbul'da ekmek satışı...
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları cezasız kalmadı
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı sanıkları...
65 yaş üstü için hazırlanan 'hijyen paketleri' 5,5 milyon kişiye ulaştırıldı
65 yaş üstü için hazırlanan...
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Van kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, 8 Haziran'da iki işçinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden olduğu belirlendi." denildi.

Van'da iki işçiyi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komando birliklerince ortak düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve jandarma komando birliklerince ortak operasyon gerçekleştirildi. 

Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 

Teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka Yaylası'nda yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit düştüğü saldırının faillerinden olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Van
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.