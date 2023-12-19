Vakıfbank'tan Yılbaşı Alışverişlerinize Özel 100.000 TL Faizsiz 3 Ay Ertelemeli Kredi! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

2023 senesinin son günlerinde Vakıfbank, vatandaşlara özel bir yılbaşı kredisi müjdesiyle karşınızda! Yılbaşı alışverişi telaşına düşen vatandaşlar için sunulan bu kredi fırsatı, 3 ay erteleme avantajıyla, masrafsız ve düşük faizli 100.000 TL kredi desteği sunuyor.

Vakıfbank'tan Mart 2024'e Özel İhtiyaç Kredisi Paketi

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart 2024'e kadar çekilen ihtiyaç kredisi paketinde, masrafsız kredi çekme imkanı sağlanacak. Kredi paketinde 100 bin liraya kadar limit desteği sunulurken, kredi tahsis ücreti alınmamakta ve isteyen kişilere ilk taksit ödemesini 3 aya kadar ertelemeli kredi imkanı tanınmaktadır.

Vakıfbank'tan 100.000 TL 3 Ay Ertelemeli Yılbaşı Kredisi Detayları

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere özel olarak yeni paketini duyurdu. "Masrafsız kredi mi olur? Neden olmasın… Hem uygun faiz oranı olsun hem de dosya masrafı olmasın istiyorsanız, bu kredi tam size göre." şeklinde yapılan açıklamada, kredi kullanımı için VakıfBank Mobil-Başvurular altında yer alan "Masrafsız İhtiyaç Kredisi Başvurusu" menüsünü kullanabileceğiniz veya en yakın VakıfBank şubesini ziyaret edebileceğiniz belirtilmiştir.

Masrafsız Kredi Paketi Şartları ve Başvuru Süreci

Vakıfbank, masrafsız kredi paketi hakkında yapılan açıklamada, "Bankamız gerekli gördüğü hallerde kredi kullandırım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. VakıfBank kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir. VakıfBank kampanya süresini ve kampanya süresince faiz oranını ve kredi koşullarını değiştirme hakkına sahiptir." denilerek, gerekli durumlarda bankanın kefil talep edebileceği ifade edilmiştir.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları ve Kredi Notu

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı, başvuru yapan kişinin kredi notuna göre belirlenmektedir. Düşük kredi notu olan kişilere maalesef yüksek faiz oranlarıyla borçlanma imkanı sunulmaktadır.

Yılbaşı alışverişiniz için Vakıfbank'ın avantajlı kredi fırsatlarından yararlanarak, bütçenizi zorlamadan keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Başvurularınızı mobil bankacılık üzerinden kolayca gerçekleştirebilir ve uygun faiz oranlarıyla masrafsız kredinizi hemen alabilirsiniz. Unutmayın, Vakıfbank sizin yanınızda!