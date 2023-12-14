Vakıfbank'tan Emeklilere Büyük Kıyak! Yeni Yıla Özel 5.000 TL Promosyon Fırsatı

Türkiye'de emekli maaş promosyonu, emeklilere belirli miktarlarda ödemeler yapma olanağı sunuyor. Bu ödemelerin tutarları bankadan bankaya değişse de koşullar genellikle sabit kalıyor. Vakıfbank, emekli maaş promosyonu kapsamında ödeme yaparken, bu ödemeleri alabilmek için belirli işlemlerin adım adım tamamlanması gerekiyor.

Vakıfbank’tan Emekli Maaş Promosyonu Alma Adımları

Vakıfbank'tan emekli maaş promosyonu alabilmek için emekli müşterinin belli başlı işlemleri tamamlaması gerekiyor. İlk olarak, emekli müşterinin maaş müşterisi olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen emekli maaşı, müşterinin Vakıfbank hesabına yatırılmalıdır. Maaş taşıma işlemi ile bu süreç tamamlanabilir.

Maaş taşıma işlemi tamamlandıktan sonra, emekli maaş müşterisi ile Vakıfbank arasında promosyon sözleşmesi imzalanır. Müşteri, bu sözleşme ile bankaya bir taahhütte bulunur. Bu taahhüt, 3 yıl boyunca emekli maaşını başka bir bankaya taşımayacağına dairdir. Ancak bu taahhüt daha sonradan cezasız olarak bozulabilir. Aylık hesaplama yapılarak alınan emekli maaş promosyonunun kalan tutarı, bankaya iade edilerek promosyon sözleşmesi sona erdirilebilir. Promosyon sözleşmesi yapıldıktan sonra, Vakıfbank emekli müşteriye maaş promosyonu ödemesi gerçekleştirebilir.

Ödeme Tutarları Nelerdir?

Vakıfbank'ın emekli maaş müşterilerine 3 yıllık dönemde ödediği maaş promosyonları şu güncel tarifeye tabidir:

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılır.

Vakıfbank'ın emekli maaş promosyonu tarifesinde zam uygulaması beklenmemektedir. SGK ile yapılan protokol güncellenirse, bu tutarlar da artabilir.