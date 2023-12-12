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Vakıfbank'ın Yılbaşı Sürprizi! Anında İşlem Yapanlara 500 TL Kefilsiz Şartsız Nakit İade

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Vakıfbank'ın Yılbaşı Sürprizi! Anında İşlem Yapanlara 500 TL Kefilsiz Şartsız Nakit İade
Vakıfbank'ın Yılbaşı SÜRPRİZİ! Mobil temassız ödemelerde 100 TL'ye kadar nakit iade fırsatını kaçırmayın. 31 Aralık 2023'e kadar geçerli kampanyada, her 400 TL ve üzeri alışverişe 10 TL Worldpuan hediye. Detaylar için hemen başvurun, yılbaşı alışverişinizi avantajlı hale getirin!Vakıfbank

Koronavirüs salgını döneminde sağlık endişeleri arttıkça, insanlar temassız kredi kartlarına yönelmeye başladılar. Bu dönemde bankalar, temassız ödeme teknolojisini geliştirerek mobil kullanımı teşvik etti.

Vakıfbank'tan Müjdeli Haber: 100 TL Nakit İade

Son dakika açıklamasına göre, Vakıfbank, mobil temassız ödeme yapan kart sahiplerine çeşitli alışverişlerde 100 TL'ye kadar nakit iade sunacak. 31 Aralık 2023'e kadar devam edecek bu fırsatta başvuru şartları ve detaylar da belirlendi.

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Kampanya Koşulları

Vakıfbank Mobil Temassız Ödeme Kampanyası, 31 Aralık 2023 tarihlerinde geçerli olacak. Kampanya kapsamında, farklı günlerde ve tek seferde yapılan her 400 TL ve üzeri alışverişe 10 TL, toplamda 100 TL Worldpuan hediye edilecek.

Başvuru Şartları

  • Aynı gün içinde tek seferde yapılan alışverişlerden sadece biri kampanyaya dahil olacak.
  • Mobil Temassız Ödeme dışında yapılan alışverişler, mail order, e-ticaret, yurt dışı, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri, BusinessCard'lar, Bankomat Kart’lar, sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

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İptal ve İade Durumları

Kampanya dahilinde yapılan işlemlerde iptal veya iade durumunda yüklenen puanlar geri alınacak. Avans puan kullanımı kaynaklı geri alım mümkün değilse, ilgili tutar kartınıza borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanya Detayları

  • Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri en fazla 100 TL Worldpuan kazanabilir.
  • Kampanyaya katılım, VakıfBank Mobil uygulamasındaki "Cepte Kazan" bölümünden "Hemen Katıl" tuşuna basılarak gerçekleştirilebilir.
  • Kampanya katılımı, 1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında alışveriş öncesinde veya sonrasında gerçekleştirilebilir.

Vakıfbank'ın bu özel kampanyasıyla yılbaşı alışverişlerinizde hem güvenli hem de kazançlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Unutmayın, kazanmak artık çok daha kolay ve avantajlı!

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