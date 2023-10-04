  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Vakıfbank Ekim 2023 Kampanyası: 600 TL Worldpuan Fırsatı

Vakıfbank Ekim 2023 Kampanyası: 600 TL Worldpuan Fırsatı

Yayınlanma:
Vakıfbank Ekim 2023 Kampanyası: 600 TL Worldpuan Fırsatı
Vakıfbank Ekim 2023 Kampanyası ile alışverişlerinizde 600 TL Worldpuan kazanma fırsatını kaçırmayın!

Ekim ayının son gününe kadar geçerli olacak olan 600 TL'ye varan Worldpuan kampanyası ile ilgili Vakıfbank’ın resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme metni yayınlandı.

2023/09/13/para-3.jpg

Vakıfbank Müşterilerine Özel Worldpuan Fırsatı

Ekim ayının ilk günleri itibariyle Vakıfbank müşterileri çeşitli sektörlerde yapılacak alışverişler kapsamında sağlanacak olan Worldpuanlar ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Vakıfbank, müşterilerine sunduğu avantajlarla bir kez daha öne çıkıyor ve ekim ayında da müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Ekim Ayı Sosyal Yardım Ödemeleri: Hak Sahiplerine Destek Devam Ediyor!Ekim Ayı Sosyal Yardım Ödemeleri: Hak Sahiplerine Destek Devam Ediyor!

Türkiye Genelinde PTT, 2023 İçin 60 Bin Kişilik Personel Alımına Hazırlanıyor!Türkiye Genelinde PTT, 2023 İçin 60 Bin Kişilik Personel Alımına Hazırlanıyor!

600 TL Worldpuan Kazanma Fırsatı!

1 Ekim tarihinde başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Vakıfbank Worldcard ile Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, Çiçeksepeti ve PttAVM web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden tek seferde yapılacak her 1500 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplamda 600 TL Worldpuan sağlanacak. Bu harika fırsatı değerlendirmek için yapmanız gereken tek şey, Vakıfbank Worldcard'ınız ile bu platformlardan alışveriş yapmak.

2023/09/15/para14-002.jpg

Fiziki Mağazalar ve POS'lar Kampanyaya Dahil Değil

Fiziki mağazalardan, fiziki POS’lardan ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemler ne yazık ki kampanya kapsamına alınmayacak. Ancak, online alışverişlerde kazanılacak olan Worldpuanlar ile harika indirimler ve avantajlar sizleri bekliyor.

Kampanya Detaylarına Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Söz konusu fırsata ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek ve Vakıfbank’ın güncel kampanyalarına ulaşmak isteyenler, bankanın resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar bölümünü ziyaret edebilirler. Burada kampanyanın tüm detayları ve katılım koşulları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

2023/09/15/para18.jpg

Vakıfbank Ekim 2023 kampanyası ile Worldpuanlarınızı artırın, online alışverişlerinizde avantajlı fırsatları kaçırmayın! Unutmayın, kampanya 31 Ekim'e kadar geçerli, bu fırsatı kaçırmayın!

Asgari Ücrette 20.000 TL Beklentisi! Hükümetten Az Önce Açıklama GeldiAsgari Ücrette 20.000 TL Beklentisi! Hükümetten Az Önce Açıklama Geldi

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Simit alırıken eliniz titreyecek! Fiyatlarda yeni tarife: Simit yemek de lüks oldu
Simit alırıken eliniz titreyecek! Fiyatlarda yeni tarife: Simit yemek de lüks oldu
Ev Alacaklara O Bankadan 160 Ay Vadeli Faizsiz Kredi! Başvuru Şartları Neler?
Ev Alacaklara O Bankadan 160 Ay Vadeli Faizsiz Kredi! Başvuru Şartları Neler?
TOKİ'DEN büyük kampanya 6 ilde ucuza konut! 619.630 TL'lik 2+1, 3+1 daireler 154.907 TL'ye sizin
TOKİ'DEN büyük kampanya 6 ilde ucuza konut! 619.630 TL'lik 2+1, 3+1 daireler 154.907 TL'ye sizin
Airbnb kullananlara yaptırım geliyor- Ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza
Airbnb kullananlara yaptırım geliyor- Ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza
En düşük 7.500 Emekli Maaşı Alanlara Müjde !
En düşük 7.500 Emekli Maaşı Alanlara Müjde !
Hükümetten Emeklilere Son Dakika Müjdesi! Ek Zam İçin Tarih Verildi
Hükümetten Emeklilere Son Dakika Müjdesi! Ek Zam İçin Tarih Verildi
Balık fiyatları dibe vurdu -Hamsi, palamut, çinekop, istavrit… Fiyatı 150’ye çıkmıştı şimdi almanın tam zamanı
Balık fiyatları dibe vurdu -Hamsi, palamut, çinekop, istavrit… Fiyatı 150’ye çıkmıştı şimdi almanın tam zamanı