Vakıfbank Ekim 2023 Kampanyası: 600 TL Worldpuan Fırsatı

Ekim ayının son gününe kadar geçerli olacak olan 600 TL'ye varan Worldpuan kampanyası ile ilgili Vakıfbank’ın resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme metni yayınlandı.

Vakıfbank Müşterilerine Özel Worldpuan Fırsatı

Ekim ayının ilk günleri itibariyle Vakıfbank müşterileri çeşitli sektörlerde yapılacak alışverişler kapsamında sağlanacak olan Worldpuanlar ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Vakıfbank, müşterilerine sunduğu avantajlarla bir kez daha öne çıkıyor ve ekim ayında da müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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600 TL Worldpuan Kazanma Fırsatı!

1 Ekim tarihinde başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Vakıfbank Worldcard ile Trendyol, Hepsiburada, Morhipo, Çiçeksepeti ve PttAVM web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden tek seferde yapılacak her 1500 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplamda 600 TL Worldpuan sağlanacak. Bu harika fırsatı değerlendirmek için yapmanız gereken tek şey, Vakıfbank Worldcard'ınız ile bu platformlardan alışveriş yapmak.

Fiziki Mağazalar ve POS'lar Kampanyaya Dahil Değil

Fiziki mağazalardan, fiziki POS’lardan ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemler ne yazık ki kampanya kapsamına alınmayacak. Ancak, online alışverişlerde kazanılacak olan Worldpuanlar ile harika indirimler ve avantajlar sizleri bekliyor.

Kampanya Detaylarına Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Söz konusu fırsata ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek ve Vakıfbank’ın güncel kampanyalarına ulaşmak isteyenler, bankanın resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar bölümünü ziyaret edebilirler. Burada kampanyanın tüm detayları ve katılım koşulları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Vakıfbank Ekim 2023 kampanyası ile Worldpuanlarınızı artırın, online alışverişlerinizde avantajlı fırsatları kaçırmayın! Unutmayın, kampanya 31 Ekim'e kadar geçerli, bu fırsatı kaçırmayın!

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