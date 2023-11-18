Uzmanların Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısından Dolayı Okullar 4 Gün Daha Tatil Edildi!

Hafta sonu Türkiye'nin birçok ilini etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına, özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirleri olumsuz etkiledi. Bu hava durumu nedeniyle milyonlarca veli, "Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunu sormaya başladı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklentiler ve hava durumu uzmanlarının çağrılarıyla ilgili detaylar.

Uzman Çağrısı: Okullar İki Gün Daha Tatil mi Olacak?

Sağanak yağışlar ve fırtına, uzmanlar tarafından ciddi bir uyarı ile karşılandı. Hava durumu uzmanları, özellikle kar fırtınası beklentisi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Veliler, "Okullar pazartesi tatil olacak mı?" sorusuna cevap ararken, uzmanlar hava muhalefeti nedeniyle tedbir alınması gerektiğini belirtti. Bu çağrılar, hafta başındaki okul açılışının iki gün ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Hava Koşullarına Göre Okul Açılışı Değişebilir

Meteoroloji uzmanlarından Murat'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı'na önemli bir çağrı içeriyor. Murat, "Hava muhalefeti nedeniyle olumsuz şartlara karşı tedbir için Ara tatil okul açılışını 2 gün ertelemek doğru olur" ifadelerini kullanarak hafta başındaki olumsuz hava koşulları için dikkat çekti. Veliler, bu çağrıyla birlikte okulların pazartesi günü tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

Okullarda 9 Günlük Ara Tatil: İşte Detaylar!

Bakan Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı. Birinci dönem ara tatili, 10 Kasım Cuma günü başlayacak ve 13-17 Kasım tarihlerinde sona erecek. Ancak hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler, 9 günlük uzun bir tatilin tadını çıkaracaklar. Velilerin kafasındaki soru ise, "Ara tatil uzatıldı mı?" şeklinde. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek önemli.

Şu an için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapılması bekleniyor. Veliler, çocuklarının güvenliği için gelişmeleri yakından takip ediyor. Hava durumu uzmanlarının çağrısı ve beklenen kar fırtınası, okulların tatil olma ihtimalini güçlendiriyor. İlerleyen saatlerde yapılacak açıklamalar, velilerin ve öğrencilerin planlarını şekillendirecek.