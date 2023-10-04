Uzmanlardan Korkutan Açıklama: Türkiye'yi Büyük Deprem Bekliyor!

Türkiye, jeolojik olarak aktif bir bölgede bulunmaktadır. 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan araştırmalarla, 1990'larda 150 olarak belirlenen aktif fay hattı sayısı, şaşırtıcı bir şekilde 500'ün üzerine çıktı.

Deprem Uzmanından Yorumlar ve Uyarılar

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bu güncel harita üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Ersoy'a göre, özellikle Marmara bölgesi için ciddi bir tehlike söz konusu. Harita incelendiğinde, fay izlerinin olmadığı bölgelerde dahi büyük depremlerin meydana geldiği görülmektedir. Ersoy, bu verilere dayanarak "İstanbul depremi yaklaşıyor." uyarısında bulundu.

Marmara Bölgesi için Tehlikeli Senaryolar

Marmara Denizi'nde iki büyük fayın bulunduğunu belirten Ersoy, bu fayların Saros Körfezi'nden Tekirdağ'a kadar uzandığına dikkat çekti. İzmit Körfezi'ndeki Kocaeli depremi ve 1912 Tekirdağ depremi arasında bir sismik boşluk bulunmakta. Ersoy, bu boşluğun mutlaka bir depremle doldurulacağını belirtti.

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Beklenen Depremin Büyüklüğü ve Etkileri

Türkiye'nin sismik aktivite açısından geçmişi incelendiğinde, böylesine büyük fay hatları üzerinde yer almanın tehlikeleri ortaya çıkmaktadır. Ersoy, yaklaşan depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olabileceğini ve en kötü senaryoda 7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğini ifade etti. Ayrıca, bu depremin sadece İstanbul'u değil, Marmara bölgesini ve hatta tüm Türkiye'yi etkileyebileceğini, uluslararası düzeyde sorunlara yol açabileceğini ekledi.

Ege Bölgesindeki Fay Tehdidi

Ege bölgesi de Türkiye'deki sismik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerden biridir. İzmir ve civarındaki fay hatları üzerinde yapılan değerlendirmelere göre, bu bölgede 6,5 büyüklüğünde depremler meydana gelebilir. Ersoy, "Manisa, Kütahya, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale... bu bölgelerde 1970'ten bu yana büyük bir deprem meydana gelmemiştir. Ancak tarih boyunca bu bölgelerde yaşanan büyük depremlerin, gelecekte tekrar yaşanma olasılığı yüksektir." şeklinde konuştu.

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