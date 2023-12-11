Uzmanlardan Akşam Vakti Sel ve Tsunami Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yarın Dışarı Adımını Atmayın

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, ülkemizin birçok ilinde önümüzdeki günlerde yağışlı bir hava bekleniyor. Hangi illerde yağış görülecek ve bu durum okulların tatil edilmesine neden olabilir mi? İşte detaylar...

Meteoroloji Uzmanlarından Gelen Güncel Açıklamalar

Meteoroloji uzmanlarının en son yaptığı açıklamalara göre, ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Eskişehir dışındaki İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yarın (Salı) günü Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağışlı bir periyot yaşanması bekleniyor.

Yağışlı Geceye Hazır Olun!

Bu akşam saatlerinde Mersin, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda güçlü yağışlar bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak olan yağışlar, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer sis ve pus olayları yaşanabilir.

Uyarılar ve Önlemler

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapılan uyarılarda, bugün Pazartesi günü Muğla'nın kıyı ilçeleri (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Antalya, Mersin arasında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi. Aynı akşam Güneydoğu Anadolu'da lokal olarak şiddetli yağışlar görülebilirken, gece saatlerinde Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İlgili illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği ise olumsuz hava şartlarına göre değerlendirilecek.