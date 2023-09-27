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Uzmanlar Uyarıyor: Donacağız! Türkiye'de 2023 Kış Mevsimi Nasıl Geçecek?

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Uzmanlar Uyarıyor: Donacağız! Türkiye'de 2023 Kış Mevsimi Nasıl Geçecek?
Sıcaklıkla anılan yaz mevsiminden sonra, Türkiye'de birçok baraj kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Ancak bilim insanları, bu sıcak yazın ardından oldukça sert bir kışın kapıda olduğunu ifade ediyor. Afrika'nın dahi buzla kaplanabileceği belirtiliyor. İşte, bu iddialarıyla gündem olan iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan 2023 kış mevsimi hakkında önemli bilgiler...

Sıcaklıkla anılan yaz mevsiminden sonra, Türkiye'de birçok baraj kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Ancak bilim insanları, bu sıcak yazın ardından oldukça sert bir kışın kapıda olduğunu ifade ediyor. Afrika'nın dahi buzla kaplanabileceği belirtiliyor. İşte, bu iddialarıyla gündem olan iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan 2023 kış mevsimi hakkında önemli bilgiler...

Yaz Sıcaklıklarının Ardından Kış Uyarısı

2023 yazında Türkiye genelinde ciddi sıcaklık artışları gözlemlendi. Sıcak havanın getirdiği rahatsızlık sonrası şimdi de kışın sert geçeceği konuşulmaya başlandı. Özellikle Afrika gibi normalde sıcak iklimiyle bilinen bölgelerin dahi bu kışı soğuk geçireceği belirtiliyor.

Dr. Okan Bozyurt'tan Kış Mevsimi Açıklamaları

A Haber'e konuşan Dr. Okan Bozyurt, 2023 kış sezonu hakkında şunları söyledi:

"Leyleklerin göç zamanlaması, kışın ne kadar sert geçeceğini tahmin etmemde önemli bir gösterge. İki yıl önce benzer bir durum gözlemlemiştik ve leyleklerin erken göç etmesinin ardından oldukça sert bir kış yaşanmıştı. Türkiye bu yazı oldukça sıcak geçirirken, Orta ve Kuzey Avrupa serin bir yaz mevsimi deneyimledi. Bu durumu anlamak için, global değişikliklere bakmamız gerekiyor.

Küresel ısınma nedeniyle bu sene Grönland'da buz tabakasında aşırı derecede erime meydana geldi. Bu erimenin sonucunda, okyanuslara büyük miktarda soğuk su karıştı. Özellikle Gulf Stream akıntısının bu durumdan etkilenerek yavaşlaması, Avrupa'nın ikliminde soğumalara neden oldu.

Geçmişteki Kışlara Benzer Bir Sezon

Bu yılın kışını, 1984-85 ve 2011-21 kışlarına benzetebiliriz. Hem Türkiye hem de Doğu Avrupa ve Rusya, bu kışı oldukça sert geçirecek. Kasım ve Aralık'ta soğuk havanın etkisini görmeye başlayacağız.

Hava Sıcaklığında Büyük Düşüş

Özellikle Kuzey Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri kar yağışlarına maruz kalabilecek. Gece sıcaklıkları 4-5 dereceye kadar düşebilirken, gündüz sıcaklıkları 15-16 derecede seyredecek. Ancak bu sene, bol yağışlı bir kışa hazır olmalıyız.

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