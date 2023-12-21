Uzman Yatırımcı İslam Memiş 2024 Çeyrek İçin Konuştu! Ocak Ayında Çeyrek 4.600 TL Seviyesine Gelecek

Altın yatırımcıları, gelecek yıl altın fiyatlarını değerlendirmek adına önemli isimleri yakından takip ediyorlar. Bu konuda öne çıkan isimlerden biri ise İslam Memiş. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Memiş, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarına dair önemli tahminlerde bulundu. İşte detaylar:

Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları: İslam Memiş'in Tahminleri

İslam Memiş'e göre, 2024 yılında altın piyasasında yeni rekorlar kaçınılmaz olabilir. Altın alımı düşünenler için Memiş, ons altın için 2020 ile 1995 dolar seviyelerini izlemelerini öneriyor. Ayrıca, 2024 için önemli bir uyarıda bulunarak, altın borçlanmaktan kaçınılması gerektiğini ve fiyatların 3 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

İslam Memiş'in Ons Altın Değerlendirmesi

Memiş'in yorumlarına göre, ons altın şu anda 2043 dolar seviyesinde bulunuyor. Kısa vadeli olarak 2 bin veya belki de 1995 dolar seviyelerine gerileme olasılığına dikkat çekiyor. Ancak, genel olarak yukarı yönlü bir seyir bekliyor. Onsla ilgilenenlerin özellikle 2020 dolar destek seviyesini takip etmeleri önemli; çünkü bu seviye kırılırsa 1995 dolar destek seviyesi devreye girebilir.

Gram Altın ve Dolar İlişkisi

Gram altının TL fiyatı şu anda 1965-1975 TL aralığında bulunuyor ve dolardan destek görüyor. İslam Memiş'e göre, 2024 hedefleri malum: 2 bin dolar, 1995 dolar seviyelerine gerilemiş gram altın kaça tekabül ediyorsa bu seviyelerde alım yapılmalı.

İslam Memiş'ten Yatırım Stratejileri

İslam Memiş, altında elinde bulunanların acele etmeden satış yapmamalarını, çünkü yeni rekorların ve zirvelerin yolda olduğunu belirtiyor. Altın borçlanmaktan kaçınılması konusunda uyarıda bulunan Memiş, 2024 yılında 2 bin 700 lira seviyelerinde olması beklenen gram altının yıl sonunda 3 bin lira olabileceğini ifade ediyor.