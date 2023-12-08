Uzman İsimlerden Gram Altın İçin Tarih Verildi! Gram Ocak 2024'de 3250 TL Seviyesine Gelecek

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haber7 için yaptığı değerlendirmede, Federal Rezerv'in faiz politikasının ve altın fiyatlarına olan etkilerini analiz etti. Aşkın, piyasa beklentisinin aksine, Fed'in faiz indirimlerine 2024'ün 3. çeyreğinden önce başlamayacağına dikkat çekti. Altın konusundaki olumlu havanın gelecek yıl da devam edeceğini öngördü.

Fed'in Faiz İndirimleri ve Altın Piyasası

Aşkın, Fed'in mesajlarının piyasanın erken faiz indirimlerine yönelik beklentilerini doğrulamadığını belirtti. En erken faiz indiriminin 2024'ün üçüncü çeyreğinde olabileceğini vurgulayarak, "Birçok merkez bankası, ons altın için bin 600- bin 700 dolar seviyelerinde pozisyon alıyor. Riskli varlıklardan çıkan fonlar ise yukarı yönlü pozisyon almaya başladı. Bu nedenle ons altın, bin 850 dolar bandını aşarak 2 bin dolara kadar yükseldi. Ons altın, bir düzeltme yaptıktan sonra 2 bin 50 - 2 bin 150 dolara kadar çıkabilir. Gram altın ise 2 bin TL ve üzerine çıkabilir" şeklinde konuştu.

Altın Yatırımcılarına Tavsiyeler

Aşkın, altın yatırımcılarına zaman zaman dalgalı bir seyir beklentisi olduğunu ve bu noktada dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. "2024'ün ikinci yarısından itibaren Fed, faiz indirimlerine başlama kararı alırsa altın fiyatlarında yukarı yönlü bir trendin devam edebileceğini" belirtti. Ayrıca, "Spekülatif hisse senetlerinden uzak durmaları" konusunda yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Borsa: 2024 Yatırım Tahminleri

Aşkın, 2024'te borsada şirket bazlı hareketlerin öne çıkabileceğine işaret etti. Yabancı yatırımcının borsaya gelmesiyle genel bir yükseliş trendinin başlayabileceğini belirtti. "2024'te yabancı yatırımcı girişi olursa endeks bazlı bir yükseliş görebilir ve 9 bin puanın üzerine çıkabiliriz. Ancak yeterli düzeyde yabancı yatırımcı girişi olmazsa, hisse bazlı yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.

Borsa Tahminleri ve Destek Seviyeleri

Aşkın, borsanın 8 bin 100 puanın üzerine çıkmakta zorlandığını belirtti. Bu seviyenin kırılması için para girişinin ve hacmin artması gerektiğini ifade etti. Para girişi ve hacmin artması durumunda borsanın 8 bin 450 ve 8 bin 500 puana kadar yükselebileceğini söyledi. Ayrıca, destek seviyelerini belirterek, "7 bin 400 ve 7 bin 700 puan, yatırımcıların dikkat etmeleri gereken önemli destek seviyeleridir" dedi.

Yatırımcılara Tavsiyeler

Aşkın, yatırımcılara özellikle halka arzlara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal medyada yer alan bilgilere göre hareket etmek yerine daha kurumsal yapılara ve piyasa alanında uzman lisanslı kişilerin söylemlerini dikkate almaları önemlidir" şeklinde konuştu.