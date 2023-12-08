  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Uzman İsimlerden Gram Altın İçin Tarih Verildi! Gram Ocak 2024'de 3250 TL Seviyesine Gelecek

Uzman İsimlerden Gram Altın İçin Tarih Verildi! Gram Ocak 2024'de 3250 TL Seviyesine Gelecek

Yayınlanma:
Uzman İsimlerden Gram Altın İçin Tarih Verildi! Gram Ocak 2024'de 3250 TL Seviyesine Gelecek
Altın ve Borsa Uzmanı Mustafa Aşkın, Fed'in faiz politikası ve altın fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Aşkın, Fed'in 2024'e kadar faiz indirimine gitmeyeceğini belirtirken, altın fiyatlarındaki olumlu trendin devam edeceğini öngördü. Borsa içinse 2024'te şirket bazlı hareketler ve yabancı yatırımcı girişine bağlı olarak endeks bazlı yükseliş öngördü.

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haber7 için yaptığı değerlendirmede, Federal Rezerv'in faiz politikasının ve altın fiyatlarına olan etkilerini analiz etti. Aşkın, piyasa beklentisinin aksine, Fed'in faiz indirimlerine 2024'ün 3. çeyreğinden önce başlamayacağına dikkat çekti. Altın konusundaki olumlu havanın gelecek yıl da devam edeceğini öngördü.

2023/09/21/ceyrek.jpg

Fed'in Faiz İndirimleri ve Altın Piyasası

Aşkın, Fed'in mesajlarının piyasanın erken faiz indirimlerine yönelik beklentilerini doğrulamadığını belirtti. En erken faiz indiriminin 2024'ün üçüncü çeyreğinde olabileceğini vurgulayarak, "Birçok merkez bankası, ons altın için bin 600- bin 700 dolar seviyelerinde pozisyon alıyor. Riskli varlıklardan çıkan fonlar ise yukarı yönlü pozisyon almaya başladı. Bu nedenle ons altın, bin 850 dolar bandını aşarak 2 bin dolara kadar yükseldi. Ons altın, bir düzeltme yaptıktan sonra 2 bin 50 - 2 bin 150 dolara kadar çıkabilir. Gram altın ise 2 bin TL ve üzerine çıkabilir" şeklinde konuştu.

Altın Yatırımcılarına Tavsiyeler

Aşkın, altın yatırımcılarına zaman zaman dalgalı bir seyir beklentisi olduğunu ve bu noktada dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. "2024'ün ikinci yarısından itibaren Fed, faiz indirimlerine başlama kararı alırsa altın fiyatlarında yukarı yönlü bir trendin devam edebileceğini" belirtti. Ayrıca, "Spekülatif hisse senetlerinden uzak durmaları" konusunda yatırımcılara uyarılarda bulundu.

2023/09/19/ceyrekkk.jpg

Borsa: 2024 Yatırım Tahminleri

Aşkın, 2024'te borsada şirket bazlı hareketlerin öne çıkabileceğine işaret etti. Yabancı yatırımcının borsaya gelmesiyle genel bir yükseliş trendinin başlayabileceğini belirtti. "2024'te yabancı yatırımcı girişi olursa endeks bazlı bir yükseliş görebilir ve 9 bin puanın üzerine çıkabiliriz. Ancak yeterli düzeyde yabancı yatırımcı girişi olmazsa, hisse bazlı yukarı yönlü hareketler görülebilir" dedi.

Borsa Tahminleri ve Destek Seviyeleri

Aşkın, borsanın 8 bin 100 puanın üzerine çıkmakta zorlandığını belirtti. Bu seviyenin kırılması için para girişinin ve hacmin artması gerektiğini ifade etti. Para girişi ve hacmin artması durumunda borsanın 8 bin 450 ve 8 bin 500 puana kadar yükselebileceğini söyledi. Ayrıca, destek seviyelerini belirterek, "7 bin 400 ve 7 bin 700 puan, yatırımcıların dikkat etmeleri gereken önemli destek seviyeleridir" dedi.

Yatırımcılara Tavsiyeler

Aşkın, yatırımcılara özellikle halka arzlara dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal medyada yer alan bilgilere göre hareket etmek yerine daha kurumsal yapılara ve piyasa alanında uzman lisanslı kişilerin söylemlerini dikkate almaları önemlidir" şeklinde konuştu.

Gündem
O 5 Bankadan Tam 60.000 TL Faizsiz Nakit Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
O 5 Bankadan Tam 60.000 TL Faizsiz Nakit Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Memur Maaşlarına Ocak 2024 Zammı Az Önce Netlik Kazandı! Zamlı Memur Maaşı Ne Kadar?
Memur Maaşlarına Ocak 2024 Zammı Az Önce Netlik Kazandı! Zamlı Memur Maaşı Ne Kadar?
Yılbaşından Sonra Beklenen Zam Yılbaşından Önce Geldi! Mutfak Tüpü Fiyatlarına Okkalı Zam
Yılbaşından Sonra Beklenen Zam Yılbaşından Önce Geldi! Mutfak Tüpü Fiyatlarına Okkalı Zam
Asgari Ücrete Zam Netleşti! Bu Ay Hesaplara Zamlı Olarak 17.500 TL Yatacak
Asgari Ücrete Zam Netleşti! Bu Ay Hesaplara Zamlı Olarak 17.500 TL Yatacak
Ayçiçek Yağı İndirim Şöleni: BİM'den Yılbaşı Öncesi Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Ayçiçek Yağı İndirim Şöleni: BİM'den Yılbaşı Öncesi Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 TL Banknot İçin Tarih Verdi! Yılbaşından Sonra 500 TL Baknotlar Üretime Geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 TL Banknot İçin Tarih Verdi! Yılbaşından Sonra 500 TL Baknotlar Üretime Geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'de daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'de daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır