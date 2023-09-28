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Uzman İsimden 2024 Asgari Ücret Tahmini: 15 Bin Lira Üzerine Çıkacak mı?

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Uzman İsimden 2024 Asgari Ücret Tahmini: 15 Bin Lira Üzerine Çıkacak mı?
2024 asgari ücret tahminleri, Ekonomist Muhammet Bayram'ın yüzde 40'lık artış öngörüsüne dayanarak 15 bin lirayı aşabilir. Enflasyon ve ekonomik faktörler, asgari ücretin geleceğini şekillendirecek.

Asgari ücret, çalışanların hayat standartlarını ve ekonomik refahlarını doğrudan etkileyen önemli bir konudur. 2024 yılında asgari ücret ne kadar artacak? İşte SGK Uzmanı Muhammet Bayram'ın tahminlerine göre 19 bin TL'ye yakın bir olasılık.

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Asgari Ücret Artışı: Muhammet Bayram'ın Tahminleri

Asgari ücretin gelecek yıl ne kadar olacağına dair güvenilir tahminlerden biri, Ekonomist Muhammet Bayram tarafından yapılmıştır. Bayram, yılsonu itibariyle altı aylık enflasyonun yüzde 40-45 aralığında gerçekleşeceğini öngörmekte ve "Kanaatimce asgari ücrette yüzde 40'lık bir artış olacak ve asgari ücret net 15 bin liradan başlayacak." şeklinde bir görüş belirtmektedir.

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Enflasyonun Rolü

Asgari ücretin gelecekteki değeri, enflasyonun seyrine göre değişiklik gösterebilir. Gerçekleşen enflasyon, geçmiş fiyat artışlarını yansıtırken, hedeflenen enflasyon ise gelecekteki fiyat artışlarını tahmin eder. Hükümetin Orta Vadeli Programı (OVP), 2023 yılı için yüzde 65'lik bir enflasyon oranı öngörmektedir. Bu öngörü gerçekleşirse, asgari ücret, sadece enflasyona endeksli bir artış düşünüldüğünde dahi 18.813 lira seviyesine ulaşacaktır.

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T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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