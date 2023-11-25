Uzman İsim Gram Altın İçin Net Konuştu! O Gün Gram 3450 TL'yi Geçecek

Türk Lirası'nın sürekli değer kaybetmesi, yatırımcıları TL'de tutmak yerine altına yönlendiriyor. Altın sahipleri, varlıklarını artırmak amacıyla altın fiyatlarını dikkatle takip ediyorlar. Altın fiyatlarındaki hafif gevşemeler, alım fırsatları sunarken altın piyasalarını etkileyebilecek yeni bir tahmin ortaya çıktı.

ABD Enflasyon Verileri ve Gram Altın Yatırımları

ABD'de beklenenden yüksek enflasyon verileri, ons tarafında bir gerilemeye neden olması bekleniyor. Bu durum, gram altına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat sunabilir.

Altının 2024 Tahmini

Uzman Ekonomist Hatice Kolçak, 2024 yılında altın fiyatlarında bir artış beklediğini belirtiyor. Kolçak'a göre, gram altının fiyatı 2.500 ile 3.000 lira arasında olacak. Hatta bu değer 3.150 lirayı aşabilir. Gelecek yıl altının ons fiyatının 2.070 doları bulabileceğini öngörüyor. Şu anda 1.800 ile 1.850 lira arasında dalgalanan gram altının, 1.200 liralık dalgalanmalarla 3.000 liraya ulaşması bekleniyor.

Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 1.858 TL

Çeyrek altın: 3.105 TL

Yarım altın: 6.211 TL

Tam altın: 12.371 TL

Ata altın: 12,697 TL





Altın yatırımları, Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte giderek önem kazanıyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki potansiyel artışı değerlendirmek ve varlıklarını korumak için bu değerli metaldeki fırsatları değerlendirmeliler.