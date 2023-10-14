Ünlü Sanatçı Metin Akpınar'dan Açıklama: Hayatı Geri Doğru Yaşanmıyor

Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında Habertürk'e açıklama yaptı. İşte bu açıklamalar ve yaşananların özeti:

İlk Karşılaşma ve 24 Yıl Sonrası Sürpriz

Metin Akpınar, açıklamasında şunları söyledi: "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım."

Büyüme Yılları ve Biyolojik Aile İle İlk Temas

Kızları Duygu ve Sevgi, çocukluklarını bir yetiştirme yurdunda geçirdiler ve 6 yaşında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildiler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulma kararı aldılar. Metin Akpınar, kendilerini ilk tanıdığı andan itibaren çocukları olarak kabul etti. Hep birlikte ilişkilerini en sağlıklı şekilde sürdürebilmek için çaba harcadılar. Bu uzun yıllar boyunca, maddi ve manevi destek sağlamak için eşi Göksel Akpınar ile birlikte ellerinden geleni yaptılar.

Resmiyete Dökülen İlişki

Kızları Duygu ve Sevgi, 2023 yılına gelindiğinde ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdiler. Metin Akpınar, itiraz etmeden bu süreci destekledi ve dava süreci başladı. Ancak dava sırasında herhangi bir zorluk çıkarmamak için elinden geleni yaptı.

Hukuki Süreç Sonuçlandı

Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra, 13 Ekim 2023 tarihinde Duygu, Metin Akpınar'ın nüfusuna geçti ve kardeşi de bu işlem tamamlandığında geçecek.

Duygusal Bağın Korunması

Metin Akpınar, kızlarını tanımaya başladığı günden bu yana duygusal olarak onları kabullenmiş ve hissettiği duygularında hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu dava sürecinin de bu duygusal bağa olumsuz bir etkisi olmamıştır.

Üzgünlük ve Özür

Metin Akpınar, varlığından haberdar olmadığı çocuklarının yaşadığı zorluklar nedeniyle büyük bir üzüntü duymaktadır. Ayrıca, eşi Göksel Akpınar'ı üzdüğü için özür diler ve tüm toplumdan özür diler.

Hayat Devam Ediyor

Sonuç olarak, hayat geriye doğru yaşanmamaktadır. Bu olaylarla ilgili olarak herkesin saygılı ve anlayışlı olması önemlidir.

İkizlerin Hikayesi

Metin Akpınar'ın 1987'de yaşadığı ilişkiden 1988'de Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikizler dünyaya geldi. Bu ikizler, anneleri tarafından terk edildikten sonra 6 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Yurdu'nda büyüdüler. İkiz kardeşler, 1994'te Aksekili Özdener Nebioğlu ve Emine Nebioğlu tarafından evlat edinildiler. Duygu Nebioğlu, 21 yaşındayken Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu öğrenerek babalık davası açtı ve DNA testi sonucunda biyolojik kızı olduğu tespit edildi.