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Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın bu sözleri herkesi kızdıracak!

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Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın bu sözleri herkesi kızdıracak!
Dünyaca ünlü oyuncu Mel Gibson, Azerbaycan'ın kendi toprakları olan Dağlık Karabağ'daki anti-terör operasyonunu 'soykırım' diye nitelendirdi. Hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a attığı iftira büyük tepki çekti

Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın bu sözleri herkesi kızdıracak!

'Cesur Yürek' filminin yıldızı Avustralya asıllı Amerikalı aktör Mel Gibson, Azerbaycan çıkışıyla tepki üstüne tepki topladı. 67 yaşındaki oyuncu, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye açık açık iftira atmaktan geri durmadı. Bir video çeken Mel Gibson, yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki anti-terör operasyonunu 'soykırım' olarak nitelendirdi. "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Mel Gibson'ın skandal sözleri:


"Tarih ne yazık ki modern bir soykırımın ortaya çıkışına tanık olduğumuzda kentini tekrar ediyor. Ancak bu konuda medyanın sessizliği sağır edici. İnançları nedeniyle yüzyıllarca zulüm gören Ermeni halkı kendini bir kez daha etnik temizlik kampanyasına maruz buluyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin pençesinde sayısız Ermeni tarifsiz dehşetlerle karşı karşıya. Yaşam kaybı, zorunlu yerinden edilme, açlık ve temel ihtiyaç maddelerinden izolasyon... Bunlar, kökleri nesiller boyunca ev olarak adlandırdıkları topraklarda derinlere işleyen aynı Ermenilerdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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