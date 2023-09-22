Üniversiteler İçin Beklenmedik Son Dakika Kararı! Okullar Uzaktan Eğitim Mİ Olacak?

6 Şubat tarihinde yaşanan depremin ardından, YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından duyurulan yeni kararlar, depremin etkilediği öğrencilere yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

Deprem Bölgesindeki Üniversite Öğrencilerine Özel Statü İmkanı

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni kararları açıklarken ilk olarak, "Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri, diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenci olarak eğitim alabilecekler" şeklinde konuştu. Bu karar, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için büyük bir fırsat sunuyor.

Uzaktan Eğitim İmkanı: Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya Üniversiteleri

Özvar ayrıca, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler, istedikleri takdirde 1 yıl boyunca uzaktan eğitim yapma hakkına sahip olacaklar" dedi. Bu, depremin etkilediği bölgelerdeki üniversite öğrencilerine, eğitimlerine devam ederken güvenli bir şekilde depremin etkilerinden korunma olanağı sunuyor.





Öğrencilere Destek ve İmkanlar

Yapılan bu önemli kararlar, depremin etkilediği öğrencilere yönelik sağlanan destek ve imkanların bir göstergesidir. Öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri ve geleceklerini şekillendirebilmeleri için atılan bu adımlar, Türk eğitim sisteminin dayanışma ve destek ilkelerini yansıtmaktadır.