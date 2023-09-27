Üniversite ve Lise Öğrencilerine O Markadan Burs Sponsorluğu! Her Ay 2.100 TL Hesaplara Yatacak

Eğitim hayatına devam eden öğrenciler için sevindirici bir haber var! Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla yeni burs başvuru sürecini duyurdu. Vakıf, geleceğin liderlerini desteklemeye ve eğitimlerine katkıda bulunmaya hazır.

Burs Başvuru Koşulları

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın burs başvuru koşulları oldukça net ve katıdır. Başvuru yapmayı düşünen öğrencilerin aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir:

1. Gelir Koşulu

Başvuru yapan öğrenciler, iş hayatında herhangi bir gelire sahip olmamalıdır. Maddi destek alacak öğrenciler, kazanç getiren bir işte çalışmamış olmalıdır.

2. Akademik Başarı Koşulu

Başvurular için belirli başarı koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklılık göstermektedir:

a. Yüksek Lisans Öğrencileri İçin

Yüksek lisans öğrencileri için başvuru koşulları şunlardır:

Lisans not ortalamaları en az 3 (100'lük sistemde en az 75) olmalıdır.

b. Ara Sınıf Öğrencileri İçin

Ara sınıf öğrencileri için başvuru koşulları şunlardır:

Başarısız dersi olmamalıdır.

Genel başarı ortalamaları en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olmalıdır.

Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmalıdır.

Vicdani Yükümlülükler

Bu burs programı sadece maddi bir destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vicdani bir yükümlülüğü de beraberinde getiriyor. Öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra aşağıdaki vicdani yükümlülükleri kabul ediyor:

İmkanı olduğu takdirde Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'na maddi katkıda bulunmayı.

En az bir Türk genç öğrenciye Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla burs vermeyi.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'ne manevi katkı yapmayı.

Bulunduğu ortamlarda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nin tanıtımını üstlenmeyi ve gönül elçisi olmayı.

Başvuru Süreci

Burs başvurusunda bulunmak için Vakfın resmi web sitesinden "YEKV Burs Başvuru Formu"nu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunda aşağıdaki belgeleri eklemeniz gerekmektedir:

Öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belge.

Yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunuzu gösteren öğrenci belgeleri.

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgesinin örneği.





Ara sınıflardaki öğrenciler, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript).

Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçişini gösteren belge.

Yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği.

Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı öğrenci belgesi.

Disiplin durumunu gösterir resmi belge.

Adli sicil kaydı dökümü.

Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi.

Nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Ailenin ikamet ettiği yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.

Önemli Hatırlatma

Başvuru formu ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Başvuru formuna eklenen belgelerden herhangi birinin eksik olması veya Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru yapmadan önce gerekli belgelerin tamamlanması ve eksiksiz bir şekilde sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Unutmayın ki burs programına hak kazanmak için bu şartlara dikkat etmek gereklidir.

Burs Ödemeleri

Başvurular sonucunda burs kazanan adaylara maddi destek, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından itibaren en geç bir ay içinde ödenmeye başlar. Burslar, genellikle bir öğretim dönemi boyunca Ekim ayından Haziran ayına kadar (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ancak önemli bir nokta, evrakların gecikmesi nedeniyle bursun yeni yılın başlamasına denk gelmesi durumunda, geriye dönük ödeme yapılmadığıdır. Bu nedenle başvuruların zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması büyük bir önem taşır.