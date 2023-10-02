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Üniversite Öğrencilerine ÖTV'siz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteği: İşte Öne Çıkan Modeller!

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Üniversite Öğrencilerine ÖTV'siz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteği: İşte Öne Çıkan Modeller!
Üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile teknoloji erişimi kolaylaşıyor. Lenovo, Asus, HP, ve Dell gibi markaların vergisiz modelleri, öğrencilere uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Ayrıca, aylık ücretsiz 10 GB kota ile internet kullanımı da destekleniyor. Öğrenciler için teknoloji artık daha erişilebilir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üniversite öğrencilerine yönelik ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar desteği, öğrenciler arasında büyük bir merak ve heyecan yaratmış durumda. Bu destekle, üniversite öğrencilerinin teknolojiye daha kolay ve uygun bir şekilde erişmeleri hedefleniyor.

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Lenovo Modelleri

Lenovo, öğrenciler için uygun fiyatlı ve kaliteli bilgisayarlar sunan bir marka olarak öne çıkıyor. İşte vergisiz bilgisayar alımında tercih edebileceğiniz bazı Lenovo modelleri:

  • Lenovo V15 82KB0005TX6: Bu model, güçlü performansı ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Öğrenciler için ideal bir seçenek olabilir.

  • Lenovo V14: Hafif ve taşınabilir bir bilgisayar arayanlar için mükemmel bir tercih.

  • Lenovo Ideapad 15ITL6: Geniş ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile multimedya deneyiminizi zenginleştirir.

  • Lenovo Ideapad 3: Hem performansı hem de fiyatıyla dikkat çeken bir model.

  • Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03: Kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile öğrenciler için cazip bir seçenek.

  • Lenovo Ideapad 3 14ITL6: Yüksek işlemci hızı ve hafif tasarımı ile öne çıkıyor.

Asus Modelleri

Asus, kaliteli ve şık tasarımlı bilgisayarlar konusunda tanınmış bir marka. İşte Asus'un vergisiz bilgisayar modelleri:

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  • Asus Laptop X515JA-BR1968WA1: İnce ve hafif tasarımı ile taşıması kolay bir seçenek.

  • Asus X515EA1-BQ945WA1: Yüksek performansı ile öğrencilerin işlerini kolaylaştırır.

  • Asus X515MA-BR423W: Ekonomik fiyatı ve dayanıklılığı ile dikkat çeker.

  • Asus X515EA-BQ868A2: İşlemci hızı ve grafik performansıyla öne çıkan bir model.

  • Asus X515EA4-BQ945WA4: Geniş depolama kapasitesi ile dosyalarınızı güvenle saklar.

HP Modelleri

HP, güvenilir bilgisayarlar sunan bir başka marka. İşte HP'nin vergisiz bilgisayar modelleri:

  • HP 250 G7: Fiyat performans oranı ile öne çıkan bir seçenek.

  • HP 14-EM0009NT: Taşınabilirlik ve şık tasarımı ile dikkat çeker.

  • HP 15-FC0003NT: Geniş ekranı ile multimedya deneyiminizi zenginleştirir.

Dell Modelleri

Dell, bilgisayar konusunda güvenilir bir seçenek sunar. İşte Dell'in vergisiz bilgisayar modellerinden biri:

  • Dell Vostro 3400: Dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile dikkat çeken bir model.

Bu modeller, öğrencilere vergisiz bilgisayar alımında tercih edebileceğiniz seçeneklerden sadece birkaçıdır. Üniversite öğrencileri, bu modellerden birini seçerek vergiden muaf bir şekilde bilgisayar sahibi olabilirler. Ayrıca, öğrencilere aylık ücretsiz 10 GB kota da tanımlanacak. Teknolojiye erişim artık daha kolay ve uygun!

Kaynak:Haber Kaynağı

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