Üniversite Öğrencilerine Müjde Az Önce Geldi! Sınıfta Kalma Kalkıyor Mu?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çift ana dal öğrenimi sürecinde yaşanan mağduriyeti inceledi. Bu kapsamda değerlendirilen bir üniversite öğrencisinin başvurusu, kamu yönetimi bölümü öğrencisi olarak çift ana dal eğitimi alırken genel not ortalamasının 70'in altına düşmesi nedeniyle kaydının silindiğini bildirmişti.

Öğrencinin İtirazı ve KDK'nın Müdahalesi

Başvurucu öğrenci, çift ana dal eğitiminin sonlandırılmasına karşı çıkarak talebini iletti ancak reddedildi. Öğrenci, Türkiye genelinde üniversiteler arasında çeşitli uygulamaların olduğunu belirtti. Bazı üniversitelerde ana dal genel not ortalaması, bazılarında ise 2 bölümün birleştirilmiş genel not ortalamasının dikkate alındığını vurguladı. Öğrenci, ilgili mevzuatta geçen genel not ortalamasının, öğrencinin öğrenim gördüğü her iki programın birlikte hesaplanan genel not ortalaması olduğunu ifade ederek sorunun çözümünü talep etti.

KDK'dan Yapılan Değişiklik

KDK, üniversiteler arasında tutarsızlığı önlemek ve öğrencilerin mağduriyetini engellemek amacıyla ilgili yönetmelik maddesinde geçen 'genel not ortalaması' ifadesinin açıkça belirtilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Bu değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulu ve ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verildi. İlgili üniversite yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 'Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin ana dal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65'e kadar düşebilir. Ana dal programındaki genel not ortalaması 2'nci kez 100 üzerinden 70'in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir' şeklinde bir düzenleme yapıldığı açıklandı.