Üniversite Öğrencilerine Ekonomik Destek: 1500 TL Ödeme!

Üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir destek haberi var! KYK, her ayın 6. günü ile 10. günü arasında, kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen üniversite öğrencilerine 2 bin TL burs ödemelerini hesaplarına yatırmaktadır. Bununla birlikte, birçok belediye ve kurum da öğrencilere destek ödemeleri yapmaktadır.

Kartal Belediyesi'nden Öğrencilere 3 Bin TL Desteği

Son duyuruya göre Kartal Belediyesi, öğrencilere destek olmak amacıyla 3 bin TL ödeme yapmaktadır. Bu ödemenin ilk 1500 TL'si, 19 Ocak Cuma günü hak sahibi öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Belediye, konuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Kartal Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olması için desteklerini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kartal ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite eğitimi alan öğrencilere Eğitim Desteği Yardımı kapsamında 665 öğrenciye destek sağlandı."

Başvurular ve Ödemeler

Kasım ayında başvurular alındı ve öğrencilere yapılacak 3 bin TL ödemenin ilk 1.500 TL'si 19 Ocak Cuma günü hesaplara yatırıldı. Kartal Belediyesi, öğrencilere bilgilendirme mesajı gönderdi ve ödemeler Halkbank ATM'leri aracılığıyla alınabildi. Eğitim yardımlarının ikinci ödemeleri de yakın zamanda hesaplara yatırılacak.

Diğer Belediyelerden Destekler

Kartal Belediyesi'nin yanı sıra, birçok belediye de kendi ilçesinde yaşayan öğrencilere özel maddi destek sağlamaya devam ediyor. Öğrenciler, yardımlarla ilgili detaylı bilgiyi bağlı oldukları belediyenin resmi internet siteleri üzerinden edinebilirler. Bu destekler, gençlerin eğitim hayatlarını sürdürmelerine ve başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır.