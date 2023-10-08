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Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği: Devlet 6000 TL Destek Verecek

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Üniversite Öğrencilerine Eğitim Desteği: Devlet 6000 TL Destek Verecek
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencilerine 6000 TL eğitim desteği sunuyor. Başvuru şartları kolay ve sonuçlar hızlıca öğrenilebilir. Eğitiminize destek olun ve başvurun.

Ekim ayının ilk günleri itibari ile ülke genelindeki üniversitelerde yeni akademik dönem başladı. Yeni akademik dönem ile birlikte, üniversite öğrencilerine sağlanacak olan eğitim destekleri merak edilirken, belediyeler de resmi internet siteleri üzerinden yayınladıkları bilgilendirme metinleri ile açıklamalarda bulunuyorlar. Bu kapsamda, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağlayacağı burs ve kredilerin yanı sıra, öğrencilere verilecek destek ödemeleri de araştırılıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 6000 TL Eğitim Desteği

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına destek olabilmek için yeni akademik dönemde de belediyeler duyurular yayınlıyorlar. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 6000 TL eğitim desteği verileceğini açıkladı. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanabilmek için başvuru şartları şu şekilde:

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Başvuru Şartları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  2. Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

  3. Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

  4. Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

  5. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

  6. Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

  7. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir maddi destek sunmaktadır. Bu eğitim desteği sayesinde, daha fazla öğrenci üniversite eğitimlerine devam edebilir ve geleceklerini şekillendirebilirler. Başvuru şartlarını yerine getiren öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca, başvuru süreci ve sonuçları da aynı siteden takip edilebilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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