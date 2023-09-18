Üniversite Öğrencilerine Büyük Kıyak! Geri Ödemesi Bir Kereye Mahsus 5.000 TL Nakit Yardımı

Üniversiteye giden gençlerin eğitim masrafları sıklıkla aileler için büyük bir yük olabilir. Neyse ki, birçok kurum, kuruluş ve vakıf, başarılı öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla karşılıksız burs fırsatları sunmaya hazırlanıyor. İşte bu yıl gençlere sunulan bazı burs fırsatları:

İstanbul Sanayi Odası Vakfı: Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere verilen karşılıksız burs için başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Bursiyer adayı öğrencilerin İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerindeki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 ÖSYM burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekiyor.

Türk Eğitim Vakfı: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler 24 Eylül'e kadar başvuru yapabilecekler. Yükseköğretim bursu 2 bin 500, üstün başarı bursu 5 bin, yüksek lisans bursu 3 bin 750, doktora bursu ise 5 bin lira olarak duyuruldu.

Rönesans Eğitim Vakfı: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen karşılıksız burs başvuruları online olarak alınıyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül.

İbrahim Bodur Kale Seramik Vakfı: Belirli üniversitelerde okuyan öğrencilere karşılıksız burs sağlıyor. Ara sınıflar için 4 üzerinden en az 2.5 genel başarı ortalaması gerekiyor. Son başvuru tarihi 10 Ekim.

Abdi İbrahim Vakfı: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde birinci sınıfı tamamlamış başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs veriliyor. Burs alabilmek için belirlenen üniversitelerin öğrencisi olmak gerekiyor. Başvuru tarihi ise 1-30 Eylül.

Toplum Gönüllüleri Vakfı: TOG Gençlik Bursu, Kardelenler, Öğretmen Çocukları, Trendyol Eğitim Bursu, Elidor Kendi Yolumuzda burs programlarından oluşuyor. Ayrıca sanat ve bilim bursları da veriliyor.

Gübretaş Eğitim Bursu: Lisans bursuna başvuru yapacak öğrencinin ailesinin çiftçi olması ve ziraat fakültelerinin belirlenen bölümlerine kayıt yaptırmış olması şartları aranıyor.

Sütaş: Eğitime destek bursu; üstün başarı bursu ve başarı bursu olarak veriliyor. Üstün başarı bursu için genel sıralamada ilk 15 bine girmek gerekiyor, ara sınıftan başvuruluyor ise 100 üzerinden 75 veya 4,0 üzerinden 3,5 not ortalamasının olması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 20 Eylül.

TÜBİTAK: YKS sonucunda sayısal bölümler (matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve uzay bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler için (Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat) TYT puan türünde ilk 25 bin arasına girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar TÜBİTAK BİDEB 2205-Lisans Burs Programı'ndan burs almaya hak kazanacaklar. Başvurular 9-27 Ekim'de alınacak.

Bu burs fırsatları, başarılı öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olacak ve onlara maddi bir destek sağlayacak. Başvuru tarihlerine dikkat ederek bu fırsatları değerlendirmek isteyen öğrenciler, gelecekteki başarılarına katkıda bulunacak olan bu desteklerden faydalanabilirler.