Üniversite Öğrencilerine 3000 TL Burs Başvurusu Ekranları Açıldı! Son Gün 13 Ekim

Başiskele Belediyesi, ilçede eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini artırıyor ve bu alandaki kararlılığını gösteriyor. Geçen yıl 2000 TL olan eğitim desteği miktarı, bu yıl 3000 TL'ye yükseltildi. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün liderliğindeki bu inisiyatif, ilçedeki öğrencilere eğitimlerinde önemli bir destek sunmayı amaçlıyor. İşte bu destek programıyla ilgili detaylar.

Başkan M. Yasin Özlü'nün İnisiyatifi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün talimatıyla verilen eğitim desteği, ilçedeki öğrencilerin eğitimlerine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Başkan Özlü, gençlerin geleceğini parlak yapma konusundaki kararlılığını gösteriyor ve bu program aracılığıyla onlara yardımcı oluyor. Daha önce YKS sürecinde öğrencilere sağlanan kaynak kitap desteği ve rehberlik hizmeti gibi hizmetlerle Başiskele Belediyesi, gençlerin eğitimlerine önemli katkılarda bulunmuştu.

Kimler Yararlanabilir?

2023 YKS sonuçlarına göre, devlet, vakıf ve özel üniversitelerin tam burslu bölümlerini kazanan Başiskeleli öğrenciler, 3000 TL'lik eğitim desteğinden faydalanabilirler. Bu destek programından yararlanmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Başiskele İkameti

Başvuru yapabilmek için öğrencinin veya velisinin Başiskele ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir. Bu şart, ilçenin öğrencilere yönelik destek programını sadece yerel sakinlere sunma amacını yansıtmaktadır.

2. YKS Sonuç Belgesi

Başvuru için YKS yerleştirme sonuç belgesinin sunulması gerekmektedir. Bu belge, öğrencinin üniversiteye yerleştirilme başarısını kanıtlar ve başvurusunun değerlendirilmesi için gereklidir.

3. Aktif Öğrenci Belgesi

Başvuru sırasında aktif öğrenci belgesinin sunulması da gerekmektedir. Bu belge, öğrencinin hala eğitim aldığını ve eğitim desteğine ihtiyaç duyduğunu gösterir.

Başvuru Süreci

Eğitim desteği için başvurular, Başiskele Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Başvuruların son tarihi 13 Ekim olarak belirlenmiştir. Bu tarihi kaçırmamak önemlidir, bu nedenle başvuruda bulunmayı düşünen öğrencilere süreci yakından takip etmeleri önerilir.

Başiskele Belediyesi, gençlerin eğitimlerine olan desteğini artırarak ilçedeki geleceği parlak öğrencilere el uzatmaya devam ediyor. Bu destek programı, gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak ve onların başarılı bir geleceğe sahip olmalarını desteklemek için büyük bir fırsat sunuyor. Başiskeleli öğrenciler, bu değerli fırsattan yararlanarak eğitimlerine güçlü bir başlangıç yapabilirler.