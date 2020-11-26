Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Armiya inform sitesinin haberine göre, Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini ifade etti.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.
26 Kasım 2020 Perşembe 23:06
Armiya inform sitesinin haberine göre, Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini ifade etti.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.