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UKOME'den Taksi Ücretlerine Kilometre Başı 50 TL Zam! İndi Bindi Ücreti 375 TL'ye Yükseldi!

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UKOME'den Taksi Ücretlerine Kilometre Başı 50 TL Zam! İndi Bindi Ücreti 375 TL'ye Yükseldi!
Aydın'da yapılan taksi ücreti düzenlemeleri, hem taksicilerin hem de yolcuların beklentilerini karşılamak amacıyla gerçekleştirildi. UKOME tarafından belirlenen bu yeni tarifeler, ekonomik şartlar ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Aydın Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, taksi ücretlerine yönelik önemli bir karar aldı. Taksicilerin açılış ve kilometre başı ücretlerini yetersiz bulması ve yoğun talep üzerine, UKOME, taksi ücretlerinde zam yapılmasını kararlaştırdı.

Taksi Ücretlerinde Değişiklikler

UKOME'nin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, taksi açılış ve kilometre başı ücretlerine zam yapılması kararı alındı. Bu kapsamda belirlenen yeni taksi tarifeleri şu şekildedir:

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Kilometre Başı Ücretler

  • Kuşadası ve Didim: Kilometre başı ücret 32 TL'ye yükseltildi.
  • Söke: Kilometre başı ücret 26 TL olarak belirlendi.
  • Efeler ve Diğer İlçeler: Kilometre başı ücret 26 TL'ye çıkarıldı.

Kısa Mesafe Ücretleri

Kısa mesafe ücretleri de tüm ilçelerde artırıldı ve yeni tarife 90 TL olarak belirlendi.

Taksimetre Açılış Ücretleri

Taksimetre açılış ücretlerinde de zam yapıldı. Yeni tarifeler şu şekildedir:

  • Kuşadası ve Didim: Açılış ücreti 24 TL'den 32 TL'ye yükseltildi.
  • Söke: Açılış ücreti 20 TL'den 28 TL'ye çıkarıldı.
  • Efeler ve Diğer İlçeler: Açılış ücreti 16.50 TL'den 28 TL'ye yükseltildi.

Taksi Ücretlerindeki Artışın Sebepleri

Taksicilerin, artan maliyetler ve ekonomik koşullar sebebiyle mevcut ücretlerin yetersiz olduğunu belirtmesi, zam yapılmasının başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Araç bakım maliyetleri ve yakıt fiyatlarındaki artış da taksi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

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Vatandaşların Tepkileri

Yeni tarifelerin açıklanmasının ardından vatandaşlar arasında farklı tepkiler oluştu. Bazı vatandaşlar, artan maliyetler karşısında zamların kaçınılmaz olduğunu belirtirken, bazıları ise yüksek ücretlerin bütçelerini zorlayacağını ifade etti.

Taksi Hizmetlerinde Kalite Artışı

Yeni tarifelerle birlikte, taksi hizmetlerinde kalite artışının hedeflendiği belirtildi. Taksicilerin daha iyi hizmet sunabilmesi için yapılan bu düzenlemenin, müşteri memnuniyetini artıracağı öngörülüyor.

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