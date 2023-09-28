  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ücretsiz Yemekler 2026'ya mı Ertelendi? İletişim Başkanlığı Açıklıyor!

Ücretsiz Yemekler 2026'ya mı Ertelendi? İletişim Başkanlığı Açıklıyor!

Yayınlanma:
Ücretsiz Yemekler 2026'ya mı Ertelendi? İletişim Başkanlığı Açıklıyor!
Geçtiğimiz günlerde, MEB'in okul öncesi eğitimdeki ücretsiz yemek dağıtımını "geçici" bir süreliğine askıya alma kararı büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bugün Resmi Gazete'de belirtilen bilgiler, bazı kesimlerce yanlış yorumlandı. İletişim Başkanlığı bu konuda ortaya atılan "ücretsiz yemeklerin 2026'ya kadar ertelendiği" iddialarını net bir şekilde reddetti.

Geçtiğimiz günlerde, MEB'in okul öncesi eğitimdeki ücretsiz yemek dağıtımını "geçici" bir süreliğine askıya alma kararı büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bugün Resmi Gazete'de belirtilen bilgiler, bazı kesimlerce yanlış yorumlandı. İletişim Başkanlığı bu konuda ortaya atılan "ücretsiz yemeklerin 2026'ya kadar ertelendiği" iddialarını net bir şekilde reddetti.

İletişim Başkanlığı'ndan Doğru Bilgi Akışı

letişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu yanıltıcı haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e dikkatleri çekti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı duyuruyla yanıltıcı bilgilere son vermek istedi. Açıklamada, "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ, MEB'e bağlı olan resmi veya özel okul ve kurumlar bünyesindeki gıda işletmelerinin, öğrencilere doğrudan sunulan ambalajlı gıda ürünlerinin onay şartları ve okul gıdası logosu kullanımı hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklik, tebliğin birinci maddesi ile ilgilidir ve 'ücretsiz yemek' konusuyla alakası yoktur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Gündem
Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinde Sevindiren Gelişme! Ek Ders Ücretlerine Rekor Zam
Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinde Sevindiren Gelişme! Ek Ders Ücretlerine Rekor Zam
İstanbul'da Yoğun Yağış Başladı! Trafik Durma Noktasında
İstanbul'da Yoğun Yağış Başladı! Trafik Durma Noktasında
Sağlıkta Alarm Zilleri Çalıyor! Doktorlardan Sonra Onlar da Gitmek İstiyor
Sağlıkta Alarm Zilleri Çalıyor! Doktorlardan Sonra Onlar da Gitmek İstiyor
AYM'den Araç Sahiplerine Kötü Haber!
AYM'den Araç Sahiplerine Kötü Haber!
2024 Zam Tahminleri: Asgari Ücret ve Memur Maaşlarında Artış!
2024 Zam Tahminleri: Asgari Ücret ve Memur Maaşlarında Artış!
Elektrik ve Doğalgaz Zamları Kapıda! O Tarihten Sonra Üç Katı Fatura Gelecek
Elektrik ve Doğalgaz Zamları Kapıda! O Tarihten Sonra Üç Katı Fatura Gelecek
Hyundai Bayon Ekim 2023 Fiyatları ve Özellikleri Tam Liste Yayınlandı!
Hyundai Bayon Ekim 2023 Fiyatları ve Özellikleri Tam Liste Yayınlandı!