Ücretsiz Yemekler 2026'ya mı Ertelendi? İletişim Başkanlığı Açıklıyor!

Geçtiğimiz günlerde, MEB'in okul öncesi eğitimdeki ücretsiz yemek dağıtımını "geçici" bir süreliğine askıya alma kararı büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bugün Resmi Gazete'de belirtilen bilgiler, bazı kesimlerce yanlış yorumlandı. İletişim Başkanlığı bu konuda ortaya atılan "ücretsiz yemeklerin 2026'ya kadar ertelendiği" iddialarını net bir şekilde reddetti.

İletişim Başkanlığı'ndan Doğru Bilgi Akışı

letişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu yanıltıcı haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e dikkatleri çekti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı duyuruyla yanıltıcı bilgilere son vermek istedi. Açıklamada, "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ, MEB'e bağlı olan resmi veya özel okul ve kurumlar bünyesindeki gıda işletmelerinin, öğrencilere doğrudan sunulan ambalajlı gıda ürünlerinin onay şartları ve okul gıdası logosu kullanımı hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklik, tebliğin birinci maddesi ile ilgilidir ve 'ücretsiz yemek' konusuyla alakası yoktur" ifadelerine yer verildi.