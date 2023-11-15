Ücretliler vergi yükü altında eziliyor

Çalışanların gelir vergisi yönünden adaletsizliğe uğradığını ifade eden Nermin Yıldırım Kara, “Vergi dilimlerinin tekrar düzenlemesi gerektiğini milletvekili seçildiğimden beri ifade ediyorum. Bir yandan enflasyon bir yandan bu vergi düzeni çalışanların sırtındaki yükü her gün artırıyor. Aslında bu durum tam olarak AKP iktidarının kimin tarafında durduğunu, kimler için çabaladığını gözler önüne seriyor. Zaten dolaylı vergiler yoluyla emekçilerin, ücretli çalışanların cepleri boşaltılıyor. Yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 10’a; yüzde 18 olan KDV oranını ise yüzde 20’ye yükselttiler. ÖTV artışları da herkesin malumu. Gelir vergisi tarife dilimlerini de düşük tutarak emekçiye kaşıkla verdiği ücret artışını kepçeyle geri alıyor. Emekçiler kısa sürede bir üst vergi dilimine giriyor, gelir vergisi oranlarının da çok yüksek olması sebebiyle yılın başında aldıkları ücretle yılın sonunda aldıkları ücret arasında büyük bir fark oluşuyor.” dedi.

VERGİ DİLİMLERİ TEKRAR DÜZENLENMELİ

DİSK’in “Adaletsiz Vergi ve Kesintiler Ücretleri Nasıl Kemiriyor?” çalışmasına değinen Hatay Milletvekili, “DİSK’in hem araştırma raporunun hem de başlattığı eylemin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yönetilemeyen ekonomi yüzünden zaten çok büyük alım gücü kayıpları yaşandı. Şimdi emekçiler bu enflasyonist ortam neticesinde, çok hızlı bir şekilde ikinci ve üçüncü vergi dilimlerine giriyorlar. DİSK’in yayımladığı araştırmaya göre; bir çalışanın Ocak 2023’te brüt ücretin yüzde 22’si vergi ve kesintilere giderken yıl sonunda bu oran yüzde 30 civarlarına kadar yükseliyor. Yine aynı araştırmaya göre; ilk vergi dilimleri yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2023’te ilk vergi diliminin 182 bin TL olması gerekecekti. Ancak şu anda 70 bin TL. Vergi dilimleri, ücret artışları, enflasyon ve yeniden değerleme oranından çok daha aşağıda kalıyor. Bundan dolayı da zaten geçinemeyen emekçilerimizin vergi yükü de gittikçe katlanıyor. Bu sebeple eğer gerçekten enflasyona emekçiler ezdirilmeyecekse, en azından biraz olsun emekçiler düşünülüyorsa gelir vergisi ilk vergi tarife oranı yüzde 10’a çekilmelidir. Tarife dilimleri asgari ücret artışı ve yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak artırılmalıdır.” dedi.