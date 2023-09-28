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Türkiye'yi Bekleyen Meteorolojik Tehlike: Hangi Bölgelerde Dikkatli Olmalıyız?

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Türkiye'yi Bekleyen Meteorolojik Tehlike: Hangi Bölgelerde Dikkatli Olmalıyız?
İstanbul'dan Rize'ye, Batı Akdeniz'den Batman'a kadar geniş bir alanda hava durumuyla ilgili önemli bilgiler geldi. Usta Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, vatandaşları olası hava olayları konusunda bilgilendirdi.

İstanbul'dan Rize'ye, Batı Akdeniz'den Batman'a kadar geniş bir alanda hava durumuyla ilgili önemli bilgiler geldi. Usta Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, vatandaşları olası hava olayları konusunda bilgilendirdi.

İstanbul ve Batı Karadeniz'de Beklenen Yağışlar

Sosyal medya platformunda yapılan son açıklamalar, İstanbul ve Batı Karadeniz bölgesinde beklenen yağış miktarında bir artış olduğunu ortaya koydu. Ökten, önümüzdeki 46 gün için beklenen yağış miktarının 50 farklı modelleme sonucunda belirlendiğini ifade etti.

Rize Kıyıları İçin Özel Uyarı

Rize kıyıları için yapılan tahminler, toplamda 350 mm yağışın düşeceğini gösteriyor. Rize'nin sakinleri, bu bilgiyi dikkate alarak olası yağışlara karşı hazırlıklarını sürdürmelidir.

Bol Yağış Alması Beklenen Diğer Bölgeler

Meteoroloji uzmanı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Tunceli, Bingöl ve Batman gibi bölgelerde de yoğun yağış beklentisi olduğuna dikkat çekiyor. Bu bölgelerin sakinleri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalıdır.

Önlemlerin Önemi ve Doğal Afetlere Karşı Bilinçlendirme

Bu tür meteorolojik uyarılar, vatandaşları olası sel, taşkın ve diğer doğal afet riskleri konusunda bilgilendirme ve önlem almalarını teşvik etme amacı taşımaktadır. Risk altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın, hava durumu uyarılarını yakından takip ederek gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır.

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T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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