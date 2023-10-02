Türkiye'nin İlk Karı Erciyes'ten! Diğer Şehirlere Sıra Ne Zaman?

Ülkemizin dört bir yanında mevsim normallerine dönen yağmurların ardından, kışın habercisi olan kar yağışı da kapımızı çaldı. Kayseri'nin sevilen dağı Erciyes, bu yılın ilk karına ev sahipliği yaptı.

Erciyes'in Zirvesi Beyaza Büründü

Erciyes'in en tepe noktasında gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan yağmurlu hava, yüksek rakımlı bölgeler olan Hörgüçkaya ve Şeytanderesi'nde karla karışık yağışa dönüşerek bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Karın Kalınlığı Gözleri Şaşırttı

Hörgüçkaya ve Şeytanderesi bölgelerinde yer yer 3 ila 5 santimetre arasında kar birikintisi oluştu, doğal güzelliklerine doğal bir güzellik kattı.

Hava Sıcaklığındaki Düşüş Hissedildi

Erciyes Dağı'nın tepesine yağan kar, Kayseri şehir merkezinin havasını da etkisi altına aldı. Bu etkileyici doğa olayının ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede, yaklaşık 8 ila 10 derece arasında bir düşüş gösterdi.

Bu kışın daha şiddetli geçeceği sinyalleri veren bu ilk kar yağışı, tüm yurdu hazırlıklı olmaya davet ediyor. Karın ve kışın getireceği olumsuzluklara karşı tedbirlerinizi şimdiden almayı unutmayın!