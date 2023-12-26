Türkiye'nin Ekonomik Geleceği: 2024 Bütçe Analizi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 15 günlük görüşmelerin ardından 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi onaylandı. Bu kararlarla birlikte 2024 bütçesi, 1,2 trilyon lirayı aşan faiz ödemelerini içermekte olup, toplam borç ve faiz faturasının 3.6 trilyon lirayı geçeceği öngörülmektedir.

Bütçe Detayları

2024 bütçesi, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk lirası, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk lirası ödenek sağlayacak. Buna karşılık bütçenin geliri, vergi ve vergi dışı gelirlerden elde edilerek 8 trilyon 437 milyar 100 milyon lira olarak tahmin edilmektedir.

Faiz Giderlerinde Artış

2024 bütçesine göre, merkezi yönetim giderlerinde yüzde 69'luk bir artış öngörülmektedir. Özellikle faiz giderlerindeki artışın yüzde 94'e ulaşması bekleniyor. Bu artışa karşın bütçe gelirlerinde 2023 yılına göre yüzde 71'lik bir artış öngörülmektedir.

Vergi ve Cezalar

Vatandaştan toplamda 2.3 trilyon lira vergi tahsil edilecek ve 119 milyar lira ceza kesilecek. Bu cezaların 24 milyarı trafik cezalarından, 50 milyarı ise vergi cezalarından oluşacak. Bu önemli gelir kaynaklarıyla bütçe dengesi sağlanmaya çalışılacak.

Bütçe Açığı ve Öngörüler

Meclis tarafından onaylanan bütçe teklifine göre, 2024 yılında 2,6 trilyon TL bütçe açığı öngörülmekte olup, faiz dışı açık ise 1,4 trilyon TL olarak hesaplanmıştır. Orta Vadeli Programa göre, 2022 yılında 294 milyar TL, 2023 yılında ise 582 milyar TL bütçe açığı öngörülürken, 2024 yılı bütçe teklifinde bu rakam 2 trilyon 652 milyar TL'ye çıkmıştır. Bütçe teklifindeki bu artış, 2022 yılına göre 9 kat, 2023 yılına göre ise 4.5 kat bütçe açığında bir artışı göstermektedir.

Bu bütçe analizi, Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından önemli bir bakış sunmaktadır. Özellikle faiz giderlerindeki yüksek artış ve vergi politikalarındaki değişiklikler, ekonomi üzerinde etkili olabilir.