Türkiye'nin birçok kentinde 12 Kasım'da "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlenecek

Filistin İnisiyatifince, İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla 12 Kasım Pazar günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlenecek.İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu kentlerde 12 Kasım Pazar günü eş zamanlı olarak saat 15.00'te düzenlenecek eylemlerde, Filistin destekçileri bir araya gelecek.

Belirlenen caddelerden uzayıp gidecek kalabalıklar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturarak dikkati çekici bir eyleme imza atacak.

İstanbul'daki programda katılımcılar, Edirnekapı'dan Beyazıt'a kadar insan zinciri oluşturacak.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler, omuzlarında ise kefiyeler taşıyacak binlerce katılımcı, Gazze'deki direnişe desteklerini gönderirken, İsrail'in zulmünü lanetleyecek.

Başkent'te insan zinciri, Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin avlusundan başlayacak.

Kocaeli'de bir araya gelecek katılımcılar, Fevziye Camisi'nden Mobesko Köprüsü'ne kadar "Gazze Şeridi" oluşturacak.

Konya'daki eylemin başlangıç noktası Mevlana Meydanı olarak belirlenirken, Gaziantep'teki insan zinciri ise Çınarlı Camisi'nden başlayacak.

İnisiyatifin sözcülüğünü üstlenen Tülay Gökçimen, Gazze'deki soykırıma hep beraber güçlü bir şekilde "dur" diyebilmek için Filistin İnisiyatifi ismiyle bir platform oluşturduklarını belirtti.

Gökçimen, gerçekleştirilecek eylemlerle ilgili şunları kaydetti:

"Biz sadece hepiniz gibi gördükleri nedeniyle yüreği yanan anneler, babalar, işçiler, memurlar, öğrenciler, öğretmenler her kesimden, her meslekten, bir şey yapamamanın utancı ile daha fazla yaşamak istemeyen insanlarız. Gazze Şeridi içerisine hapsedilerek yok edilmek istenen kardeşlerimize desteğimizi göstermek için bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Gelin el ele verelim ve oluşturacağımız Gazze Şeridi ile soykırım altındaki kardeşlerimizin sesi olalım."

Öte yandan, Filistin İnisiyatifi kurucuları Bekir Develi, Ümit Sönmez, Esra Elönü, Nuriye Çakmak Çelik, Demet Tezcan, İsmail Halis, Sertaç Güngör, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Merve Safa Likoğlu, Merve Gülcemal, Mehmet Ali Aslan, Yavuz Yiğit ve Yusuf Ziya Çataklı, insan zincirinin bir halkası olmaları için vatandaşlara sosyal medyadan çağrı yaptı.