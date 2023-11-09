Türkiye'de kaç Suriye'li var ? Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk vatandaşlığına geçen Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu bunlar içinden 18 yaşından büyük olanların sayısının ise 156 bin 987 olduğunu aktardı.

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk'un, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ifadesinin alındığını belirten Yerlikaya, "Talep üzerine, yakınlarının refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kesinlikle kelepçe takılmadan mahkemede ifade vermesi sağlanmış, ifade vermesinden sonra ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır." bilgisini verdi.

Yerlikaya, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te 2017-2023 yıllarında, 6 bin 591 personelin meslekten, 2 bin 528 devlet memurluğundan olmak üzere toplam 9 bin 119 personelin ihraç edildiğini açıkladı.

İLK 10 AYDA 28 BİN AFGANİSTAN VATANDAŞI DEPORT EDİLDİ

2023 yılı ilk 10 ay itibarıyla toplam 28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlandığını belirten Yerlikaya, "Önümüzdeki hafta planlanan 9 charter ile 1788 Afgan vatandaşı daha deport edilecek." dedi.

TÜRKİYE'DE DOĞAN SURİYELİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısının 237 bin 995 olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bunlar içerisinde 18 yaşından büyük olanların sayısı 156 bin 987." dedi.

Yerlikaya, geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocuklarının, Türk vatandaşı olmadığının altını çizerek, "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye'de doğan çocukları da geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır, alınmamaktadır." ifadelerini kullandı.